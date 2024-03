Contraloría advierte: más del 93 % de colegios públicos supervisados carece de psicólogos

Lima Resultados de Operativo Buen Inicio del Año Escolar 2024

Contraloría: 70 % de colegios públicos a nivel nacional no recibieron material educativo | Fuente: RPP

En el 93 % de los 395 colegios públicos a nivel nacional continúa faltando psicólogos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de educación básica regular, advirtió este miércoles Armando Canchanya, vocero de la Contraloría General de la República.

En La Rotativa del Aire, el funcionario dio a conocer los resultados del Operativo Buen Inicio del Año Escolar 2024, realizado del 15 de febrero al 8 marzo, en instituciones educativas públicas del país.

"En el caso de los psicólogos estamos hablando en el 93 % sigue faltando psicólogos. Esto lo mide la Contraloría todos los años. Cuando hicimos el operativo de retorno a clases después de la virtualidad teníamos al parecer un poco más de psicólogos. En esta oportunidad se ha verificado que estamos alrededor del 93 %", dijo.

Según la Contraloría, la falta de psicólogos en los colegios podría afectar la convivencia escolar, las acciones para prevenir la violencia estudiantil y los casos de bullying, entre otros problemas. Asimismo, podría dificultar el tratamiento oportuno de casos de acoso entre escolares.

Además, durante la supervisión se comprobó que en el 36 % de los colegios el número de docentes es insuficiente para el inicio de clases. Esta situación podría afectar el adecuado acompañamiento cognitivo a los estudiantes y la correcta prestación del servicio educativo.

"De lo que se trata es de corregir. La Contraloría tiene esta mirada puesta en orientar a las autoridades para que se den cuenta de aquello que tienen que corregir. Esto es una primera alerta que han hecho los auditores que han participado a nivel nacional, 130 auditores se han abocado a esto, pero a finales de mes vamos a tener 3 000 colegios supervisados por los propios alumnos. La Contraloría tiene un programa de voluntariado que se llama auditores juveniles", explicó.

70 % de colegios no recibió material educativo

Armando Canchanya afirmó que la Contraloría General también halló que el 70 % de instituciones educativas no recibió los cuadernos de trabajo para entregar a los alumnos durante el inicio del presente año escolar.

"Los reportes que se tienen desde la verificación in situ desde el 15 de febrero es que hasta el día 8 de marzo teníamos un 70 % que no había recibido estos cuadernos de trabajo en el caso de comunicaciones y matemáticas", precisó.

El vocero de la Contraloría General detalló también que el 52 % de las instituciones educativas supervisadas requiere reemplazar los techos como mínimo de un aula, que el 55 % de los colegios públicos necesita reemplazar o dar mantenimiento como mínimo a las paredes del salón, y que en un 44 % de locales escolares se observó que al menos un aula requiere sustituir el piso.

Asimismo, precisó que el 36 % de las instituciones educativas inspeccionadas carece de un cerco perimétrico y que el 31 % de colegios no cuenta con servicios higiénicos.

"¿Esto por qué se observa? No porque a la Contraloría le parezca, de hecho, la Contraloría no puede decir y no está en su función decirle a los entes rectores cómo tienen que dirigir los sectores (...) la Contraloría se rige por verificar el cumplimiento de las normas vigentes", aclaró.