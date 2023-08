Áncash: exigen cárcel para hombre que habría ultrajado y embarazado a su ahijada menor de edad en Casma

Un caso de abuso sexual a una menor de edad ha suscitado el repudio de los ciudadanos del distrito de Buenavista Alta, provincia de Casma, Áncash, tras conocerse que el presunto agresor continua en libertad.

La madre de la víctima relató a RPP Noticias que Raúl Jaime Mescua Matos, quien es padrino de bautismo de sus cinco hijos, se habría valido de ese vínculo para agredir a su hija, una adolescente de 13 años de edad.

Dinero a cambio de su silencio

La progenitora de la menor indicó que, en el colmo de los hechos, el abogado del sujeto le habría ofrecido dinero a cambio de retirar la denuncia contra su patrocinado.

"Yo solo quiero que esa persona se vaya a la cárcel (...) A mí no me va a venir su abogado con cuánto quieres, cuánto cobras, dime si necesitas plata. Ni que mi hija fuera animal, un cuy, una gallina, para estar vendiéndola. No, yo quiero justicia, que esté dentro de la cárcel", expresó.

Asimismo, señaló que, pese a las pruebas de la agresión sexual que ya están siendo evaluadas por el Ministerio Público, el denunciado afronta el proceso en libertad.

Víctima permanece internada

Mientras tanto, la víctima de la agresión permanece internada en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, tras dar a luz al bebé que se encuentra en una incubadora dado que nació de manera prematura. Ambos se encuentran en observación por parte del personal médico.

La madre de la menor indicó que ha dejado de trabajar para atender a su hija hospitalizada. Ella ha venido recibiendo ayuda de su familia, amigos y vecinos para cubrir los gastos médicos tanto de la adolescente como del bebé.

Cualquier ayuda que se quiera brindar a la familia de la adolescente, comunicarse al Rotafono de RPP: 951431013