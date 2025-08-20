INPE inicia investigación tras muerte de recluso que sufrió quemaduras en el penal de Cambio Puente en Chimbote

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que ha iniciado una investigación tras la muerte del interno Diego David Luna Gómez, de 28 años, quien sufrió quemaduras en un incendio ocurrido el 18 de agosto en el pabellón 12 del penal de Cambio Puente, en Chimbote.

Según el comunicado oficial, el siniestro se registró a las 19:18 horas en el ambiente 29, donde agentes penitenciarios encontraron al recluso inconsciente en el área del baño. Tras ello, fue auxiliado y trasladado en ambulancia al Hospital La Caleta, donde ingresó con quemaduras en el rostro y manos.

El interno se encontraba solo en su celda, pues había sido aislado previamente por una falta disciplinaria. Luego de la revisión posterior, se presume que se habría autolesionado y prendido fuego a su colchón, entre otros objetos.

Pese a permanecer hospitalizado en la Unidad de Trauma Shock, Luna Gómez falleció el 19 de agosto a las 15:30 horas. Horas después, su cuerpo fue llevado a la Morgue Central de Nuevo Chimbote para la necropsia de ley.

Oficina de Asuntos Internos establecerá responsabilidades

El INPE mencionó que dio cuenta del hecho al Ministerio Público, que se hizo presente en el hospital con un fiscal y un médico legista para las diligencias correspondientes.

Asimismo, anunció que su Oficina de Asuntos Internos se constituirá en el penal para recabar información y establecer responsabilidades, de ser el caso.