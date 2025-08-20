Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

INPE inicia investigación tras muerte de recluso que sufrió quemaduras en el penal de Cambio Puente en Chimbote

Oficina de Asuntos Internos establecerá responsabilidades
Oficina de Asuntos Internos establecerá responsabilidades | Fuente: Poder Judicial
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El interno se encontraba solo en su celda, pues había sido aislado previamente por una falta disciplinaria. Luego de la revisión posterior, se presume que se habría autolesionado y prendido fuego a su colchón, entre otros objetos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que ha iniciado una investigación tras la muerte del interno Diego David Luna Gómez, de 28 años, quien sufrió quemaduras en un incendio ocurrido el 18 de agosto en el pabellón 12 del penal de Cambio Puente, en Chimbote.

Según el comunicado oficial, el siniestro se registró a las 19:18 horas en el ambiente 29, donde agentes penitenciarios encontraron al recluso inconsciente en el área del baño. Tras ello, fue auxiliado y trasladado en ambulancia al Hospital La Caleta, donde ingresó con quemaduras en el rostro y manos.

El interno se encontraba solo en su celda, pues había sido aislado previamente por una falta disciplinaria. Luego de la revisión posterior, se presume que se habría autolesionado y prendido fuego a su colchón, entre otros objetos.

Pese a permanecer hospitalizado en la Unidad de Trauma Shock, Luna Gómez falleció el 19 de agosto a las 15:30 horas. Horas después, su cuerpo fue llevado a la Morgue Central de Nuevo Chimbote para la necropsia de ley.

Oficina de Asuntos Internos establecerá responsabilidades

El INPE mencionó que dio cuenta del hecho al Ministerio Público, que se hizo presente en el hospital con un fiscal y un médico legista para las diligencias correspondientes.

Asimismo, anunció que su Oficina de Asuntos Internos se constituirá en el penal para recabar información y establecer responsabilidades, de ser el caso.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Áncash Chimbote Cambio Puente INPE

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA