Lambayeque: esto se sabe del robo de equipos médicos valorizados en 100 mil soles de hospital ubicado a una cuadra de la Divincri y de una comisaría

Sujetos desconocidos robaron equipos médicos de oftalmología valorizados en más de 100 mil soles en el centro privado de salud Inkamay ubicado a una cuadra de la sede policial de la Divincri de Chiclayo, región Lambayeque.

Hasta el lugar llegó la Unidad de investigación de robos de la Comisaría del Norte para iniciar las diligencias de ley porque además este establecimiento de salud funciona a menos de dos cuadras de esta dependencia policial.

RPP se comunicó con la administradora, Tania Mendoza, y ella contó que sospechan de una persona que se habría hecho pasar por un paciente y habría ingresado a los ambientes del área de oftalmología para llevarse los modernos equipos.

Narró también que los ladrones aprovecharon que en la puerta los vigilantes no revisaban las pertenencias (bolsos, mochilas, carteras, etc) que los pacientes y sus familiares ingresan y sacan del centro médico, disposición que se estableció porque los clientes reclamaban de manera alterada cuando se les revisaba sus pertenencias al momento de entrar y salir del local.

Sin embargo, dijo que ya la Policía viene revisando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del asalto.

Así mismo, vecinos de la cuadra tres de la calle Piura, donde se ubica el local médico, y moradores de la calle Cúneo pidieron más patrullaje policial porque en estas zonas ocurren muchos asaltos por parte de ladrones que circulan en mototaxis y motos lineales.