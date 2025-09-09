Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Mototaxista se debate entre la vida y la muerte tras ser baleado por sicario en Los Olivos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El transportista fue interceptado por su sujeto armado, que disparó múltiples veces, en presencia de pasajeros, comerciantes y transeúntes.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:51
Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller ya investigan el crimen.
Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller ya investigan el crimen. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Siguen los crímenes contra transportistas. Un mototaxista se debate entre la vida y la muerte tras ser baleado en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Central, cerca del puente peatonal Villa Sol, en el distrito de Los Olivos.

Testigos consultados por RPP indicaron que el transportista se encontraba en un paradero de mototaxis, cuando de pronto apareció un sujeto desconocido que disparó múltiples veces.

“Bastante, fuerte, como siete balas (se escucharon), hasta más habrá sido. Es un paradero de mototaxi”, relató una mujer.

El atentado ocurrió en presencia de pasajeros, comerciantes y transeúntes, que huyeron despavoridos para salvaguardar su integridad.

El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Central.
El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Central. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al mototaxista como Juan Pablo Nieto Hilario (35), quien fue trasladado de emergencia a una clínica, donde permanece con pronóstico reservado.

El mototaxista pertenecía a la empresa Confraternidad. Las investigaciones determinarán si el ataque armado responde a una extorsión contra los transportistas.

Te recomendamos

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Los Olivos Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA