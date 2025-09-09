Mototaxista se debate entre la vida y la muerte tras ser baleado por sicario en Los Olivos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller ya investigan el crimen. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Siguen los crímenes contra transportistas. Un mototaxista se debate entre la vida y la muerte tras ser baleado en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Central, cerca del puente peatonal Villa Sol, en el distrito de Los Olivos.

Testigos consultados por RPP indicaron que el transportista se encontraba en un paradero de mototaxis, cuando de pronto apareció un sujeto desconocido que disparó múltiples veces.

“Bastante, fuerte, como siete balas (se escucharon), hasta más habrá sido. Es un paradero de mototaxi”, relató una mujer.

El atentado ocurrió en presencia de pasajeros, comerciantes y transeúntes, que huyeron despavoridos para salvaguardar su integridad.



El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Central. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al mototaxista como Juan Pablo Nieto Hilario (35), quien fue trasladado de emergencia a una clínica, donde permanece con pronóstico reservado.

El mototaxista pertenecía a la empresa Confraternidad. Las investigaciones determinarán si el ataque armado responde a una extorsión contra los transportistas.

