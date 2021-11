Restricción del acceso busca proteger a los turistas de sufrir accidentes producidos por las tormentas que se registren. | Fuente: Cortesía

El horario de atención de las visitas en el nevado Pastoruri, situado en la provincia de Recuay, en la región Áncash, será restringido debido a la temporada de lluvia y tormentas eléctricas que inició en la zona de uso turístico y recreativo de la montaña, según informó la jefatura del Parque Nacional Huascarán.

A través de un comunicado, indicaron que a partir del miércoles 24 de noviembre se permitirá el ingreso al puesto de control y vigilancia de Pastoruri desde las 7:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. Y después, no se permitirá el ingreso. Antes el horario era de 7:30 a.m. a 04:00 p.m.

Esta medida fue tomada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) luego de que una turista, recién casada, muriera durante una tormenta eléctrica.

El comunicado fue reenviado a las agencias de viaje y turismo que ofrecen sus servicios en esta parte de Áncash.

Rayo mortal

Según la Policía Nacional, María Mercedes Romero Trujillo murió el viernes 19 de noviembre tras ser alcanzada por un rayo cuando paseaba por una laguna, mientras que su esposo Daniel Samuel Sisniegas Baldoceda resultó con graves quemaduras y fue trasladado a la clínica San Pablo de la ciudad de Huaraz debido a que su estado de salud es crítico.

Se conoció que los familiares de la pareja trasladaron el cadáver de María Romero Trujillo a la capital del país para su sepelio.

