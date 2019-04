Los comuneros denunciaron a RPP que están sufriendo los efectos de la contaminación de la mina. | Fuente: RPP

Campesinos de la comunidad de Chiqñahui, ubicada en el distrito de Challhuahuacho, región Apurímac, denunciaron este viernes la contaminación ambiental que sufren por la polvareda y el olor de los químicos provenientes de la minera Las Bambas.

Hasta el lugar llegó RPP Noticias para conversar con los afectados, quienes comentaron que varios miembros de esa comunidad presentan efectos de la contaminación como plomo en la sangre, según mostraron en documentos.

Esta comunidad es netamente ganadera y sus habitantes se dedican a la producción de papa y olluco. Sin embargo, la contaminación que denuncian está afectando sus actividades, debido a que varios de sus animales han muerto.

Solicitud a Vizcarra

Al respecto, la comunera Susana Huillca aseguró que la minera engañó a su comunidad, porque les aseguraron que no contaminarían. En esa línea solicitó apoyo al presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Los representantes de la minera nos engañaron, dijeron que no contaminarían, nos duelen los ojos y la cabeza, y lo peor es que no hay una posta cerca porque para llegar a nuestra comunidad no hay ni puentes. Por favor, pedimos al presidente Martín Vizcarra que nos ayude, que venga aquí”, comentó.