Alcalde de La Joya asiste a actividad en presunto estado de ebriedad: "¿Qué de malo hay en brindar?"

Christian Cuadros asistió en presunto estado de ebriedad a una actividad oficial del Ministerio del Ambiente. | Fuente: RPP

El alcalde de la Municipalidad Distrital de La Joya (Arequipa), Christian Cuadros, asistió en presunto estado de ebriedad a una actividad oficial del Ministerio del Ambiente (Minam) en el estadio municipal de Sachaca, donde se entregaron 59 compactadoras a 16 municipalidades.

La autoridad municipal reconoció haber tomado dos copas de champagne en una actividad previa a la organizada por el Minam. El burgomaestre justificó su estado indicando que no tiene nada de malo brindar con los vecinos.

“Es una actividad oficial, como las tengo todos los días. [¿Usted brindó?] Por supuesto que sí. La obligación de una autoridad es brindar. No he faltado el respeto a nadie. ¿Qué de malo hay en brindar? Fue un brindis de honor”, señaló a RPP.

Durante la ceremonia, Cuadros alzaba la voz en diferentes momentos y arengaba contra los funcionarios del Ministerio del Ambiente y la presidenta Dina Boluarte.

No sería la primera vez

Tras el episodio, el regidor del concejo del municipio de La Joya, Camilo Carpio, indicó que el alcalde Christian Cuadros se ha presentado hasta en dos oportunidades en presunto estado de ebriedad en las sesiones de concejo.

Además, como se recuerda, en el mes de junio de este año, el burgomaestre fue detenido por la Policía Nacional luego de chocar la camioneta de un proveedor en estado de ebriedad.