Arequipa: al menos diez heridos deja el despiste de un bus de la empresa 'Transzela' en la Panamericana Sur

El conductor fue trasladado a la Comisaría PNP de Chala para las diligencias de ley, mientras que el bus quedó en el lugar del accidente, ocurrido en el kilómetro 598 de la carretera Panamericana Sur.

La noche del último jueves, cerca de la medianoche, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 598 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Atiquipa, en la provincia arequipeña de Caravelí, que dejó al menos diez personas heridas.

Según pudo conocer RPP, un bus interprovincial de la empresa de transporte Transelva -con placa F2F-960- partió de la ciudad de Arequipa a las dos de la tarde, con 30 pasajeros a bordo, con destino a Lima.

Según el conductor, se despistó a un costado de la carretera, al llegar al kilómetro 598, porque había mucha neblina y llovizna.

Hasta el lugar, llegaron agentes de la Comisaría PNP de Chala, quienes auxiliaron a los heridos en varios patrulleros hasta el centro de salud de chala dónde fueron identificados como: Lázaro Zela Zapana, Alberto Pariona Pomayay, Benito Falla Gobea, Christian Alex Huamayrayme Yunguri, Eliana Arteaga Parhuayo, Yimmy Burela Lizarraga, Joaquín Valdivia Loza, Faustino Quea Ticonna, Vladimir Cahiu Ramos y Rolando Cahiu Apaza.

Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital de Chala, mientras que el conductor de este transporte interprovincial ha quedado detenido.

De acuerdo con información policial, hasta el momento no se han reportado fallecidos tras el accidente.

Mientras tanto, el conductor fue trasladado a la Comisaría PNP de Chala para las diligencias de ley, mientras que el bus quedó en el lugar del accidente a la espera de maquinaria pesada para su remolque.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Acusado de trágico accidente en Ocoña ya se encuentra en prisión

Por otro lado, RPP tuvo conocimiento que Henry Apaclla Ñaupari fue trasladado al penal de Pucchun, en Camaná, luego que el Poder Judicial ordenara nueve meses de prisión preventiva en su contra.

Este sujeto es investigado por presuntamente haber provocado el choque frontal entre su camioneta y el bus interprovincial de la empresa Llamosas, suceso que dejó 37 fallecidos y 25 heridos, el pasado 12 de noviembre.

El trágico accidente ocurrió a la altura del sector de Ocoña, en la provincia arequipeña de Camaná.