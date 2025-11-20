Padre de recién nacido secuestrado en Ica dice que el menor fue retirado por extrabajadora del hospital en una maleta

Román Jurado Quispe cuestionó que la seguridad del Hospital EsSalud Augusto Hernández haya permitido que la extrabajadora que raptó al menor abandone el lugar sin ninguna restricción ni revisión.

Agentes de la Policía Nacional hallaron este jueves al bebé de dos días de nacido que fue reportado como desaparecido del Hospital de EsSalud Augusto Hernández en Ica. Según información provista por el jefe de la Región Policial Ica, Leiby Huamán Daza, el menor habría sido raptado por una extrabajadora de limpieza.

En diálogo con RPP, Román Jurado Quispe, padre del recién nacido, reveló que Shayra Sandy Puza Hernández, identificada como la mujer que raptó al menor, se vistió como técnica de enfermería para pasar desapercibida y metió al menor en una maleta para sacarlo del lugar sin levantar sospechas.

Ante ello, el padre cuestionó que la seguridad del hospital haya permitido el ingreso y salida de Puza Hernández sin ninguna restricción ni revisión, pese a que la mujer había sido cesada de sus funciones previamente.

"Supuestamente, a mi hijo lo han sacado en una maleta. ¿Cómo es su seguridad? ¿Van a dejar que a mi hijo lo saquen en una maleta? Eso es lo que a mí me indigna", manifestó.

Jurado Quispe también reveló que ha solicitado a las autoridades la realización de una prueba de ADN para él, su esposa y el menor; pero que se está a la espera de una autorización fiscal a la solicitud que deberá realizar el abogado de la familia.

Por otro lado, el hombre solicitó estudios y apoyo psicológico para su pareja y madre del menor, quien se encuentra muy afectada por esta situación.

"Mi señora ahorita se encuentra destrozada, y peor, ella ha estado caminando, encima que está cesareada, por la desesperación, en la mañana ha estado caminando. Imagínese cómo se encuentra", refirió.

Pronunciamiento de EsSalud

A través de un comunicado, EsSalud señaló que se ha dispuesto que un equipo especial se dirija a la ciudad de Ica desde su sede central para fortalecer los protocolos de seguridad y establecer las medidas disciplinarias correspondientes.

Además, el Seguro Social informó que darán todas las facilidades para la investigación sobre este caso.