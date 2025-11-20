Arequipa: el censo en Acarí no pudo completarse tras negativa del distrito, reveló jefe de INEI

El distrito de Acarí, ubicado en la provincia arequipeña de Caravelí, es la única localidad a nivel nacional donde el Censo Nacional 2025 no pudo completarse, informó este jueves Gaspar Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Morán Flores explicó que todo se debe a un conflicto limítrofe entre Acarí y su vecino distrito de Bella Unión, razón por la cual estimó que la ausencia de información actualizada tendrá un impacto directo en sus pobladores.

Y es que esta situación afectará la asignación de presupuestos que destina el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la gestión de programas sociales que el Estado impulse, ya que ambos se basan en cifras poblacionales actualizadas.

“Por motivos de controversia demarcatoria no ha querido participar en el Censo. El distrito de Acarí, al día de hoy, tiene población cero…”, declaró el funcionario.

El jefe del INEI agregó que un resultado nulo o desactualizado dificulta la capacidad de los gobiernos centrales y locales para tomar decisiones informadas sobre servicios esenciales como educación, salud, infraestructura y agricultura dentro del distrito.

Personas que no fueron empadronadas tienen hasta el 30 de noviembre

Por otro lado, el INEI recordó que el proceso de recolección de datos culminó el 31 de octubre. Sin embargo, para aquellos que no fueron empadronados, el Censo en Línea continuará disponible hasta el 30 de noviembre, dirigido a ciudadanos peruanos y extranjeros residentes.

Cabe precisar que el presupuesto total asignado para la realización de este Censo Nacional 2025 asciende a 490 millones de soles