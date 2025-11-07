Arequipa: buzos submarinos y drones buscan a trabajador que desapareció en represa de Aguada Blanca

Según pudo conocer RPP, los efectivos policiales recorren el embalse utilizando una pequeña balsa, mientras uno de los agentes se sumerge de manera reiterada con equipos especializados.

Buzos submarinos y drones buscan a trabajador que desapareció en represa de Aguada Blanca | Fuente: RPP

En Arequipa, continúa la búsqueda de Félix Choque Flores, trabajador de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), quien desapareció el último miércoles mientras realizaba labores en la represa de Aguada Blanca.

Cinco agentes de salvataje de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional continúan el operativo, que se desarrolla tanto en el agua como por vía aérea.

Sin embargo, las labores de búsqueda se complican porque en el fondo de la represa se encuentra lodo.

En paralelo, personal de Autodema apoya los trabajos por la vía aérea mediante el uso de drones, sobre todo en zonas donde los agentes policiales no pueden llegar a raíz de la dificultad de acceso a la zona.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Félix Choque Flores trabajaba desde hace dos años en la represa recolectando información sobre el nivel de agua.

La mañana del último miércoles perdió comunicación con sus compañeros.

En el lugar solo se halló un chaleco con el logotipo de Autodema, parte del uniforme que utilizaba durante sus labores.