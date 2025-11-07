Cajamarca: mujer fallece tras ser alcanzada por un rayo en Bambamarca

El accidente fue reportado por el puesto policial de El Tambo, que acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jorge García

Una mujer identificada como Gladis Guevara Choroco, de 30 años, perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica provocada por un rayo en el caserío Piedra Redonda sector El Amaro, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, Cajamarca.

Según las primeras diligencias, el deceso se habría producido durante una tormenta en la zona.

Su conviviente, Natividad Chacón Yacupaico, también resultó herido y fue trasladado a la ciudad de Cajamarca debido a la gravedad de sus lesiones.

Este hecho fue reportado por el puesto policial de El Tambo, que acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Derrumbe en socavón dejó dos mineros muertos y dos desaparecidos en Cajamarca

Ayer, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que dos trabajadores fallecieron, dos resultaron heridos y otros dos permanecen desaparecidos tras el derrumbe de un socavón perteneciente a una empresa minera en vías de formalización, en el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, en Cajamarca.

De acuerdo con el informe policial, el accidente se habría originado luego de que otra empresa minera, que opera en la parte alta del yacimiento, presuntamente destapara un ducto que conecta con las labores del socavón afectado.

Este hecho habría provocado el ingreso repentino de agua y lodo en el lugar donde se encontraban trabajando los mineros.