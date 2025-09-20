Últimas Noticias
Pánico en Puente Piedra: delincuentes detonaron un potente explosivo en la puerta de una casa

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los atacantes llegaron a bordo de un automóvil y dejaron el detonante en el frontis de la vivienda. El fuerte estruendo causó gran alarma entre los vecinos.

Policiales
El atentado ocurrió en la urbanización Rosa Luz.
El atentado ocurrió en la urbanización Rosa Luz. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

No estamos seguros ni en nuestras casas. Esta madrugada, delincuentes detonaron un potente explosivo en la puerta de una vivienda de la urbanización Rosa Luz, en el distrito de Puente Piedra, al norte de Lima.

Testigos consultados por RPP contaron que dos sujetos desconocidos llegaron a la zona en un automóvil color blanco, tras lo cual descendieron y se acercaron a la casa.

Los atacantes encendieron el explosivo y huyeron raudamente. Segundos después, se produjo la fuerte detonación.

Los vecinos, atemorizados, salieron de sus viviendas y encontraron que la explosión había destrozado la puerta de la casa y había causado importantes daños en la fachada.

La Policía Nacional ya se encuentra investigando este atentado.
La Policía Nacional ya se encuentra investigando este atentado. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Ataque en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del atentado y comenzaron las diligencias, en las que participó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

Los propietarios de la vivienda hicieron un llamado a las autoridades a fin de que se esclarezca el caso. No obstante, evitaron brindar declaraciones en torno a lo ocurrido.

La principal hipótesis que se maneja es que se trata de un presunto caso de extorsión, pero no se descartan otras causas.

Los vecinos están mortificados por lo ocurrido y exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de Puente Piedra a reforzar el patrullaje en el distrito.

