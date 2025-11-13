Ministerio Público incautó barra de oro valorizada en más de S/2 millones por presunto vínculo con minería ilegal

El Ministerio Público, a través de la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima, obtuvo una medida cautelar de incautación sobre una barra de oro doré, valorizada en más de S/2 millones, cuya procedencia sería presuntamente vinculada a actividades de minería ilegal.

El organismo constitucional autónomo informó que la barra, de 5.77 kilogramos y con un valor aproximado de S/ 2 003 713.02, fue incautado de manera urgente por orden judicial, a solicitud del fiscal provincial Luis Aguirre Naupari.

Asimismo, indicó que el oro incautado pertenece a Aracelly Gonzales y a una empresa privada, ambas provenientes de Puno e investigadas en el marco de este caso.

Según la indagación patrimonial a cargo de la fiscal adjunta provincial, Cecilia Pérez Breña, no se acreditó ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) la procedencia lícita del mineral; por el contrario, se identificaron diversos indicios que refuerzan la tesis de que su origen proviene de una fuente ilícita.

“Al respecto, la indagación detectó que, si bien Gonzales no registra exportaciones directas, entre abril de 2024 y julio de 2025, se identificó 34 Declaraciones Aduaneras de Mercancía (DAM) de exportación a través de 31 intermediarios -incluyendo la empresa también investigada-, las cuales sumaron 168.7 Kg de oro en barra por un valor superior a los USD 15 millones”, señaló el Ministerio Público.

A ello, agregó que los principales destinos identificados fueron India y consignatarios ubicados en Emiratos Árabes Unidos.

