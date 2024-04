Escucha y diálogo: ¿Cómo afecta la crisis política a los peruanos en el sur del país?

Estado ¿Cómo afecta la crisis política al sur del país y cómo afecta el día a día de los peruanos en sus regiones?

"Lo que tenemos en este momento [en Arequipa] es una recesión que se siente cada vez más. Los precios de los principales productos de la canasta familiar están subiendo casi semanalmente, la pobreza también está creciendo y eso crea una sensación no solo de desesperanza, sino de frustración y de irritabilidad", señala a El Poder en tus Manos, Lucy Muñoz, coordinadora de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Arequipa.

Muñoz sostiene que la crisis afecta a las economías familiares y la población de su región lo comprueba con el menor dinero que tiene en los bolsillos. Además, entre la población joven existe el interés cada vez mayor por migrar no sólo de la región, sino del país en busca de mejor calidad de vida.

“Hemos llegado a un punto de estar en una especie de callejón sin salida donde solo podrá sobrevivir el que tenga ciertos niveles de poder, ya sea económico o político [...] y eso ahuyenta nuestro valioso capital humano que no ve oportunidades. La incertidumbre es grande y va a ser muy difícil recuperarnos de esto que daña nuestras posibilidades de cohesionarnos como país”, opinó.

Ante este y otros testimonios, una reciente encuesta elaborada por Ipsos Perú en alianza con Idea Internacional sirvió para realizar una radiografía del estado de la democracia en diferentes zonas del país, arrojando interesantes resultados de percepción que tienen directa relación con el panorama político y social.

La consulta de la macrorregión sur fue aplicada en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios y Puno.

Ante la pregunta: ¿cuáles son las principales causas de la crisis política para el sur? El 62% de ciudadanos encuestados respondió que la corrupción generalizada como la principal causa, seguida de la incompetencia de los líderes políticos o autoridades (27%). Mientras que la falta de valores fue la tercera causa más señalada con 19%.

Si desglosamos esta pregunta, con 73%, Arequipa es la región donde la corrupción generalizada representa la mayor causa de la crisis política en el país.

Desde el Cusco, el exprocurador en esta región, Darwin Quispe, señala que la ciudadanía “ya no confía en sus autoridades porque hay sectores de ciudadanos que han perdido la esperanza de seguir exigiendo sus derechos”.

"Tenemos esta sensación de que los problemas ya no tienen más solución, que no podemos confiar en los políticos, entonces tampoco nos metemos [en política] porque hacerlo es simplemente desprestigiarse. La democracia no funciona, es sinónimo de corrupción, las personas no confiamos en nosotros. Todo esto ha creado este grado de desafección con la política. Pero el reto es involucrarse en los problemas del país, enfrentarlos", opinó.

Para Quispe, la apatía y el desinterés por los temas políticos han dejado el camino libre a malas autoridades que sólo han buscado beneficiarse, perdiendo de vista el sentido de responsabilidad social.

Las consecuencias de la crisis

Como toda acción tiene una reacción, cada una de las causas mencionadas por los ciudadanos encuestados ha contribuido a la actual crisis política, ocasionando consecuencias y efectos en sus vidas.

Por otro lado, ante la pregunta: ¿Cuáles son las principales consecuencias de la crisis política? El sur del país percibe que esta les ha traído más pobreza y desigualdad (44%); el 36% dijo que se ha facilitado la corrupción; y el 23% considera que existe mayor inseguridad ciudadana.

En el cuestionario también se consideró la pregunta: ¿El sur aprueba o desaprueba la calidad de la democracia? Solo el 14% de encuestados de la macrorregión sur la aprobó.

Necesidades postergadas por años

La gran mayoría de peruanos en la macroregión sur, un 63%, dijo que la crisis política afecta su economía familiar. En Puno y Ayacucho el porcentaje crece hasta el 67% y 68% de personas encuestadas.

Y es que los problemas políticos concentran la atención de las autoridades que, lejos de responder a las necesidades de la población del sur peruano, están más preocupadas en solucionar sus problemas legales, comentó desde Puno el ex parlamentario joven por esta región, Leonardo Salazar.

“Sabemos que regiones como la mía padecen todos los años por el friaje o las bajas temperaturas, por ende, luego de esta temporada no sólo la ciudadanía sufre, también el ganado se ve disminuido, las cosechas muy afectadas y esto repercute en el resto del año, donde los recursos se reducen considerablemente. Y pese a que es un problema constante, las acciones o planes no son integrales, se hacen únicamente paliativos para pasar la emergencia del momento", indicó.

Salazar agregó que las zonas rurales de Puno requieren obras de agua y alcantarillado, pero también de vías de comunicación seguras y adecuadas que permitan no solo el desplazamiento entre las comunidades, también el transporte para el comercio de mercancías.

“Se requiere la mejora de escuelas y centros de salud donde la población se pueda atender y tener una vida digna. Si no contamos con servicios básicos, la confianza en la democracia se reduce más porque se supone que elegimos autoridades para que lideren las mejoras, pero eso no lo vemos”, acotó.

Ante todo lo expuesto, escuchar qué piensan y qué problemas aquejan a los peruanos en las regiones del Perú es un deber de las autoridades, además de intentar solucionar la crisis que, en la mayoría de casos, también han ayudado a generar.