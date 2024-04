Cusco: madre de menor con uta desde agosto del 2023 pide ayuda para tratamiento de su hija

Actualidad Cusco: madre de menor con uta pide ayuda para tratamiento de su hija

Una adolescente de 15 años en Quillabamba, en la región Cusco, no recibe tratamiento para la leishmaniasis, comúnmente llamada Mal de uta, desde el mes de agosto del 2023, pese a las lesiones que presenta, denunció su madre Yolanda Becerra.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, la mujer aseguró que su hija "llora y se desespera" por el estado grave de las heridas.

"El año pasado en agosto ella tuvo la heridita, solamente le curaba. Yo dije será algo leve, no me había fijado cómo era la herida. Se curaba con agua y jabón y algunos medicamentos que hay siempre en casa, pero nada, no cerraba (la herida). Pasó agosto, septiembre y nada. Esto no es normal, dije", señaló.

Yolanda Becerra indicó que su hija no ha recibido las dosis de las 20 ampollas necesarias para tratar la uta debido a que no hay el medicamento a disponibilidad.

"Me fui a Cusco al hospital regional, busqué a la enfermera encargada, he ido al lugar de los hechos, ella me mostró su cabina. 'No señora Yolanda, tengo solo para estos dos tratamientos para unas personas, mire usted en qué estado están'. Entré y casi me caí de espaldas. En el transcurso del tiempo que venía a Quillabamba no había", afirmó.

"Desesperada por el tratamiento de mi hija"

La madre de familia sostuvo que ninguno de los hospitales del Ministerio de Salud le ha precisado una fecha exacta de la llegada de los medicamentos para el tratamiento de la uta.

"El año pasado me dijeron primero octubre, de repente yo voy cada mes porque estoy desesperada por el tratamiento que haga mi hija. Septiembre, no; noviembre, no hay. Les he fastidiado. Al cierre del año por favor pidan, ustedes son los que tienen que hacer esas cosas. Y Quillabamba es una zona endémica donde hay estas enfermedades y nos podemos descuidar", expresó.

Ricardo Peña, viceministro de Salud Pública, confirmó el 23 de marzo, la llegada al país de 90 mil ampollas de antimoniato de meglumina, medicamento indicado para el tratamiento contra la leishmaniasis.

“Las regiones a atenderse de manera prioritario es Cusco, Madre de Dios, Junín, Piura, Cajamarca y Amazonas”, declaró.

Además, RPP constató el 26 de marzo que un lote de 20 unidades estaba próxima a ser enviada al Cusco desde la sede del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).