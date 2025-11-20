Conmoción en el mercado San Camilo de Arequipa: ¿qué pasó con uno de sus clientes en la sección comida?

El bullicio habitual del tradicional mercado San Camilo se vio alterado pasada las 8:00 horas de este jueves, cuando trabajadores de la sección “Comida”, en el segundo piso, solicitaban ayuda para uno de sus clientes que yacía inconsciente en el suelo.

Miriam Samos, una de las administradoras del puesto “El Inter”, contó a RPP que, como todas las mañanas, Antonio Pareja, un hombre de 78 años, llegó al local, la saludó, y pidió su plato combinado.

Más que un casero

“Es cliente desde hace 20 años, un casero de mi mamacita doña Vilma; más que un cliente, es como de la familia. Hoy me preguntó: ‘¿Qué ha cocinado, caserita?’ Le respondí que había revuelto de chuño con chuleta y mondonguito a la italiana. Él dijo: ‘¡Uff, qué rico! Sírvame un combinadito’", contó la comerciante.

Tras ello don Antonio Pareja se sentó en su lugar habitual, cerca de la ventana, y empezó a limpiar sus cubiertos con abundante limón, una rutina que realizaba cada día que iba al mercado a desayunar.

“Cuando él estaba limpiando sus cubiertos con bastante limón, yo le estaba sirviendo su plato y sentí un golpe, solté el plato y fui a ver, pero ya otros clientes los estaban acudiendo. Hemos llamado a la ambulancia, vinieron los serenos, el administrador”, dijo Miriam.