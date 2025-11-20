Últimas Noticias
Conmoción en el mercado San Camilo de Arequipa: ¿qué pasó con uno de sus clientes en la sección comida?

Comerciantes del tradicional mercado San Camilo, en Arequipa, quedaron conmocionados por lo ocurrido en la sección de "comidas". | Fuente: Google maps
César A. Espinoza Llerena

por César A. Espinoza Llerena

·

Un cliente de toda la vida del mercado San Camilo, y considerado casi parte de la familia por las dueñas de un restaurante, se desvaneció mientras esperaba un plato de combinado.

El bullicio habitual del tradicional mercado San Camilo se vio alterado pasada las 8:00 horas de este jueves, cuando trabajadores de la sección “Comida”, en el segundo piso, solicitaban ayuda para uno de sus clientes que yacía inconsciente en el suelo.

Miriam Samos, una de las administradoras del puesto “El Inter”, contó a RPP que, como todas las mañanas, Antonio Pareja, un hombre de 78 años, llegó al local, la saludó, y pidió su plato combinado.

Más que un casero

“Es cliente desde hace 20 años, un casero de mi mamacita doña Vilma; más que un cliente, es como de la familia. Hoy me preguntó: ‘¿Qué ha cocinado, caserita?’ Le respondí que había revuelto de chuño con chuleta y mondonguito a la italiana. Él dijo: ‘¡Uff, qué rico! Sírvame un combinadito’", contó la comerciante.

Tras ello don Antonio Pareja se sentó en su lugar habitual, cerca de la ventana, y empezó a limpiar sus cubiertos con abundante limón, una rutina que realizaba cada día que iba al mercado a desayunar.

“Cuando él estaba limpiando sus cubiertos con bastante limón, yo le estaba sirviendo su plato y sentí un golpe, solté el plato y fui a ver, pero ya otros clientes los estaban acudiendo. Hemos llamado a la ambulancia, vinieron los serenos, el administrador”, dijo Miriam.

Autoridades investigan causa de la muerte de comensal del mercado San Camilo.
Autoridades investigan causa de la muerte de comensal del mercado San Camilo. | Fuente: RPP

No pudieron ayudarlo

Sin embargo, según narró la comerciante, cuando llegó personal de la Cruz Roja ya no había nada que hacer porque no tenía signos vitales, por lo que solo pudieron reportar su fallecimiento a las autoridades.

Sé que era profesor de la UNSA, siempre venía con su maletín. Él vino normal no presentaba ninguna molestia. Estamos consternadas, prácticamente estamos de duelo, es mi cliente de años. Su mondonguito, su rachi que siempre pedía de cortesía, no es un cliente cualquiera”, narró entre lágrimas Miriam Samos.

Al lugar llegó personal de la comisaría de Palacio Viejo, peritos de Criminalística y el representante del Ministerio Público, para llevar el cuerpo a la Morgue Central donde se hará la necropsia de ley para conocer la causa de su repentina muerte.

Arequipa San Camilo Policía Fiscalía Mercado

