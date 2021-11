Arequipa: ¿En qué va el pedido de prisión preventiva contra el gobernador Elmer Cáceres Llica?

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue detenido el pasado 22 de octubre por presuntamente liderar la organización criminal "Los Hijos del Cóndor". | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

La semana que se inicia este 22 de noviembre terminará la audiencia de prisión preventiva contra el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y otros siete investigados, informó el juez José Málaga Pérez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios.

Este anuncio lo hizo a través de un comunicado difundido por la oficina de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA). Mientras tanto, la audiencia de pedido de prisión preventiva cumple este miércoles 17 de noviembre dos semanas de sesiones continuas.

En el documento, el magistrado informó que durante las primeras audiencias se ha concluido el debate con relación al requerimiento de prisión preventiva contra el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica; el exgerente general del gobierno regional, Gregorio Palma Figueroa; el consejero regional, Ronal Veto Bernal Huarca, y del gerente del Proyecto Especial COPASA (Cooperación para el proceso de Autodesarrollo Sostenible de Arequipa), Marcelo Córdoba Monroy.

También explicó que ahora se está debatiendo el caso de Wilfredo Leodán Llaiqui Cáceres, representante del Gobierno Regional de Arequipa ante la Comisión Anticorrupción, quien enfrenta el proceso en libertad.

Además, está pendiente de revisión el pedido de prisión preventiva por 36 meses, presentado en contra de Napoleón Segundo Ocsa Flores, gerente del la Autoridad Autonoma de Majes (AUTODEMA); Jeymi Natividad Flores Quicaño, consejera regional, y Mario Jacobo Jacobo, dirigente del proyecto Pampas Bayas y dueño del movimiento político Arequipa Transformación.

Para el gobernador Elmer Cáceres Llica no hay pruebas y solo se ensañan con él por ser mestizo y de la provincia de Caylloma. Eso dijo durante la audiencia de apelación de la orden de detención preliminar el pasado 27 de octubre.

“Siempre he sido marginado por mi condición de provinciano, quizás por mi color de piel. La exgobernadora Yamila Osorio está en España y tiene serios juicios con pruebas fehacientes y sin embargo está libre, le dan libertad al exgobernador Juan Manuel Guillen que tiene juicios con pruebas. Le dan libertad al alcalde Omar Candia que tiene juicios. ¿Por qué conmigo quieren ensañarse? No hay pruebas concretas, solamente cuentos y chismes. Yo realmente no entiendo, me siento discriminado.”

Penas que solicita la Fiscalía

El Ministerio Público, durante su exposición, indicó que si el gobernador Elmer Cáceres Llica es hallado culpable, debe recibir una pena mínima de 22 años y una máxima de 31 años de cárcel por los delitos de organización criminal y cohecho activo genérico.

Mientras que para el exgerente general el Gobierno Regional de Arequipa, Gregorio Palma, pide 16 años de cárcel.

En el caso de Javier Rospigliosi (Gerente de planeamiento y presupuesto y director de Sedapar, la fiscalía desistió del pedido de prisión preventiva. Todo hace indicar que se ofreció de colaborador eficaz a cambio de enfrentar la investigación en su contra en libertad.

Requerimiento complejo

El juez José Málaga también explicó en el comunicado que el requerimiento de prisión preventiva contra los investigados por pertenecer a la presunta organización criminal, “Los Hijos del Cóndor”, es "complejo" por los análisis de "graves y fundados elementos de convicción" obtenidos durante dos años y medio de investigación. Y que hasta el momento ha requerido la intervención de tres representantes del Ministerio Público.

Descarta dilaciones

José Málaga también descartó que la audiencia, que ya lleva dos semanas, esté sufriendo retrasos. El magistrado indicó que se programan sesiones completas a diario para que las partes puedan concluir sus exposiciones sin limitaciones.

El juez indicó, asimismo, que está "garantizando" el principio de publicidad, con la difusión masiva, a través de redes sociales de la CSJA y del canal oficial del Poder Judicial.

