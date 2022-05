El jefe de la Oficina Defensorial en Arequipa, Ángel María Manrique, pidió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables supervisar los albergues en Arequipa. | Fuente: Andina | Fotógrafo: Referencial

Ocho de los 23 albergues que funcionan en Arequipa no están acreditados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo que significa un riesgo para los niños y adolescentes que son enviados a estos establecimientos, dijo el jefe de la Oficina Defensorial en Arequipa, Ángel María Manrique.

“Los albergues en la región Arequipa están en una situación muy crítica, no solamente porque 8 de ellos no están acreditados, sino porque no se tiene una estrategia permanente de supervisión y monitoreo para prevenir actos de violencia, ni tampoco se tiene un protocolo de actuación inmediata para atender a los niños en estos casos (de agresiones) lamentables y proteger la vida y la salud de los menores”, dijo.

Manrique también cuestionó que hasta el momento el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no le indique cuantos niños y adolescentes se encuentran en los albergues de la región Arequipa.

Atención deficiente a menor agredido

Sobre el caso del niño de 7 años, agredido en el albergue “Los Obedientes”, en Characato indicó que según las primeras investigaciones fue trasladado a la clínica San Juan de Dios tres días después de ocurridos los hechos.

“La agresión ocurrió el sábado, pero recién el martes el menor fue trasladado a una clínica, sin saber exactamente cuál era el problema. Recién el miércoles en la clínica su personal advierte esta problemática y recién tiene conocimiento la Unidad de Protección Especial. Pasan 3 días y el Estado no sabe cuál es la situación del menor”, indicó.

En el año 2021, en un albergue del distrito de Socabaya, se reportó la muerte de una cuidadora en manos de dos adolescentes internadas. Meses antes se reportó la muerte de una niña a manos de una cuidadora en otro establecimiento de acogida.

