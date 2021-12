Kimmerlee Gutiérrez fue elegida consejera regional por la agrupación Arequipa - Unidos por el Gran Cambio. | Fuente: Facebook

Arequipa vive cambios y a partir del viernes 3 de diciembre es gobernada por una nueva autoridad: Kimmerlee Keily Gutiérrez Canahuire, quien se ha convertido en la tercera persona en asumir las riendas del Gobierno Regional en el actual periodo que inició Elmer Cáceres Llica y luego asumió Walter Gutiérrez, debido al proceso judicial en contra del primero.

Pero, ¿quién es Kimmerlee Gutiérrez? A sus 40 años, venía trabajando como jefa de la oficina de Imagen Institucional en Autodema (Autoridad Autónoma de Majes). Ella llegó a esta oficina en la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio Delgado. Sin embargo, no cumplía con los requisitos ya que solo poseía un diplomado en el extranjero en Comunicaciones.

Según su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones en el 2018, ella no cuenta con casas ni vehículos, pero sí registraba ingresos anuales de 69 mil soles.

Desde enero del 2019 hasta la fecha no tuvo problemas en cobrar su sueldo de Autodema y las dietas mensuales como consejera regional.

“No estoy haciendo algo ilegal. La ley no me prohíbe hacer esos cobros”, dijo a RPP Noticias durante una entrevista en el 2019.

Kimmerlee Gutiérrez junto a Elmer Cáceres Llica en enero del 2019 tras asumir los cargos de consejera regional y gobernador regional respectivamente. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Kimmeerlee Gutiérrez

Estudios y Trabajo

Respecto a su formación académica, la Sunedu indica que es licenciada en Economía por la Universidad Degli Studi di Milano- Bicocca, en Italia.

En el ámbito laboral, antes de trabajar en Autodema, laboró en la empresa de su padre “Grupo Gutiérrez SAC” como subgerenta general, del 2011 al 2014.

Del 2015 al 2016 ocupó el cargo de subgerente de Promoción de la Inversión Privada en Autodema. Y posteriormente paso al área de Imagen Institucional, según información presentada al JNE.

En política, Kimerlee Gutiérrez no es nueva, aunque su trayectoria, hasta ahora, había sido discreta. En el 2014, postuló como tercera regidora a la Municipalidad Provincial de Arequipa por el movimiento Arequipa - Unidos por el Gran Cambio.

Ese año no fue elegida y el 2018 postuló como consejera regional por la provincia de Arequipa por el mismo movimiento político, del cual su papá era dueño. Esa agrupación tenía como candidato al gobernador a Elmer Cáceres Llica. En esta ocasión sí fue elegida.

Kimmerlee Gutiérrez fue nombrada en un audio del caso “Los Hijos del Cóndor” en el que indican que sería favorecida con dos terrenos en el proyecto Pampas Bayas, uno por ser consejera y otro, por estar en el sindicato de trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa.

