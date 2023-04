Sismo en Arequipa se produjo a las 15:14:06 horas y su epicentro se localizó a 14 kilómetros al oeste de Quilca | Fuente: RPP

Un sismo de magnitud 3.6 se registró la tarde de este miércoles en Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa.



De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 15:14:06 horas.



La entidad precisó, además, que el epicentro del sismo se localizó a 14 kilómetros al oeste de Quilca y tuvo una profundidad de 42 kilómetros.

El movimiento sísmico tuvo una intensidad de grado III en Quilca, dentro de la escala de Mercalli.

Mochila de emergencia



Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia con provisiones básicas y una caja de reserva que consiste en una pequeña despensa.

Cabe señalar que el Perú se encuentra en la denominada zona del Cinturón de fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0186

Fecha y Hora Local: 19/04/2023 15:14:06

Magnitud: 3.6

Profundidad: 42km

Latitud: -16.67

Longitud: -72.54

Intensidad: III Quilca

Referencia: 14 km al O de Quilca, Camana - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 19, 2023

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter