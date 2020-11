Patrullero terminó con el parabrisas destrozado tras ser atacado por transportistas informales. | Fuente: Cortesía

Más de un centenar de transportistas de minivan y colectivos realizaron un plantón y bloquearon la vía que comunica Arequipa con las regiones de Cusco y Puno, además, del Valle del Colca, en rechazo a un operativo contra el transporte informal que realizaban las autoridades.

La protesta inició en la mañana cuando personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa, del distrito de Cerro Colorado y la Policía de Tránsito realizó un operativo contra el transporte informal, los inspectores municipales retuvieron los documentos de cuatro vehículos por no tener permiso para prestar el servicio de transporte urbano, no tener Soat y los conductores no tenían la licencia de conducir para ese tipo de unidades.

Esa decisión causó la molestia de los transportistas informales que cogieron piedras y atacaron al personal que hacía el operativo, una camioneta de la municipalidad de Cerro Colorado terminó con el parabrisas destrozado.

Para evitar que el operativo continúe los propietarios, conductores, cobradores y administradores de las empresas bloquearon la vía con piedras y llantas quemadas por más de cuatro horas, mientras más de 500 vehículos, la mayoría camiones de carga pesada quedaron varados.

Los dirigentes indicaron que tomaron esa decisión porque no los dejan trabajar y tampoco los formalizan.

Hasta el lugar llegaron más de 50 agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE), quienes con perdigones y bombas lacrimógenas despejaron la vía, restableciendo el tránsito vehicular

Los transportistas amenazaron con volver a bloquear este tramo de la vía si continúan los operativos.

Transportistas informales bloquearon carretera en protesta a operativo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos