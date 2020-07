Celia Capira se hizo conocida correr tras el presidente de la República, Martín Vizcarra, pidiendo ayuda para su esposo. | Fuente: Cortesía

El esposo de Celia Capira, Adolfo Mamani Tacuri de 57 años, falleció hoy en el hospital Honorio Delgado, tras permanecer en una carpa de este establecimiento médico, esperando una cama para ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Celia Capira y su familia se hicieron conocidos, luego que ella corriera tras la comitiva del presidente Martín Vizcarra que llegó hasta Arequipa. Capira pedía ayuda para su esposo a quien no recibían en dicho hospital porque no había camas disponibles.

Las autoridades de Arequipa se comprometieron a trasladar a Mamani Tacuri a una cama en la unidad de cuidados intensivos; sin embargo nunca cumplieron.

Él ingreso el martes pasado por problemas al respirar, fiebre y tos; estuvo esperando por una cama a las afueras del hospital honorio Delgado Espinoza ahí su salud empeoró y hoy falleció.

En diálogo con RPP Noticias, Celia Capira manifestó que el personal que atendía a su esposo, en una de las carpas del hospital, siempre le manifestó que él se encontraba estable. “Hoy le llevé el desayuno y me dijeron que estaba estable, con una saturación de 93”.

Entre lágrimas dijo que ningún doctor le dio más información sobre cómo es que falleció su cónyuge. “Es una negligencia, no sé qué fue, nadie me explica lo que ocurrió. Intenté buscar a alguien que me de información sobre las circunstancias de su muerte, pero nadie me explicó”.

Ella invocó al presidente de la República Martín Vizcarra que se dote de más personal médico a los hospitales de Arequipa. “Que por favor ponga más médicos especializados por favor, es demasiado este dolor, que haya más medicinas”.

Asimismo se dirigió a la ministra de Salud Pilar Mazzetti, a quien solicitó ayuda. “Señora ministra por favor ayúdenos, nuestras familias se mueren, mi esposo está muerto, por favor investiguen, es una negligencia”.