La I.E. 40524 del anexo Huarhua, en la provincia arequipeña de La Unión, es una de las primeras en retornar al dictado de clases en las aulas en todo el país. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos (enviado especial)

Ubicada a más de 3 000 m.s.n.m. y a más de diez horas viaje desde la ciudad de Arequipa, se encuentra la I.E. 40524 del anexo de Huarhua, en el distrito de Pampamarca, provincia de La Unión, donde ocho niños iniciaron las clases semipresenciales en medio de la pandemia de la COVID-19.

Este colegio es unidocente, es decir, la profesora Patricia Cáceres Capatinta enseña a escolares de diferentes grados del nivel primario.

Para evitar un brote de la COVID-19 se ha dispuesto que las clases sean interdiarias, por grupos y solo por dos horas.

“Son ocho niños. Estamos trabajando tres veces a la semana. Los pequeñitos que están en segundo y tercer grado de 8 a 10 de la mañana; y los otros, de 10 de la mañana a 12 del mediodía”, contó la profesora.

La docente, con veinte años cumpliendo esta labor, contó a RPP Noticias que los padres de familia apoyaron para que sus hijos vuelvan al colegio. Consideró que el año pasado las clases virtuales fueron complicadas porque que en la zona no hay buena señal de internet.

Una escolar muestra sus apuntes hechos en los primeros días de vuelta a clases en el centro poblado de Huarhua, distrito de Pampamarca, provincia de La Unión. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos (enviado especial)

La felicidad de volver a clases

“Es un lugar muy alejado, es difícil llegar y estoy muy contenta porque estoy con ellos. Ahora puedo apoyarlos en lo que ellos necesiten. La educación virtual es muy diferente a la presencial. Aquí puedo ayudar y acompañarlos”, contó la profesora Patricia Cáceres.

Es por eso que los padres y niños, al enterarse de que volverían las clases presenciales, se mostraron felices.

“Me siento muy feliz por conocer a mis compañeros y la profesora Patricia, estoy contenta de volver a clases”, dijo a RPP Noticias Geraldine, una niña de 11 años, del sexto grado de primaria.

Geraldine es una de las ocho estudiantes de esta escuela unidocente. “Estaba en mi casa encerrada, no podía ir al colegio. Mi profesora me llamaba. Gracias a Dios hemos regresado otra vez, respetando los protocolos”, explicó.

Contó que para comunicarse por llamada con su profesora Patricia debía buscar la señal. A veces a espaldas de su casa, otras, en la cocina.

Geraldine explicó cómo son los protocolos de bioseguridad que cumple cada vez que va a su escuela.

“Me desinfecto los pies, luego me lavo las manos con abundante agua y jabón; me seco y boto el papel a la basura. Después, mi profesora me desinfecta el cuerpo. Mi mascarilla cubre la nariz y la boca”, dijo.

en la IE 40524 de Huarhua, las carpetas guardan distanciamiento entre sí, para respetar los protocolos de bioseguridad. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos (enviado especial)

La educación en la sierra peruana

Debido a que solo una vez a la semana hay transporte vehicular a esta zona (desde Huarhua a Cotahuasi, la capital provincial), la profesora Patricia Cáceres, quien tiene su familia en Arequipa, decidió vivir en el centro educativo, lo que ayuda a reducir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus.

“Yo soy de Arequipa, (pero) por esta situación yo vivo en la escuela. Yo me quedo acá, me siento más segura acá. Para viajar tampoco hay carro, solo los viernes sale”, dijo.

Comentó que cuentan con algunos equipos tecnológicos, pero que no pueden aprovecharlos al máximo por la falta del servicio de Internet.

“La escuela cuenta con un cañón multimedia y una laptop. Yo la uso para que los niños también conozcan la tecnología. No hay internet, yo comparto mis datos, pero la señal es mala. Las autoridades deberían colocar una antena, para que las familias puedan tener internet y señal telefónica”, planteó.

Ella recordó cómo fue trabajar a distancia durante el 2020 y lo difícil que fue hacerlo.

“Fue una experiencia nueva, para los niños, padres y docentes. El año pasado tuve que acordar con el municipio para la entrega de las fichas para los niños. Otras veces los llamaba por teléfono luego de ver Aprendo en Casa, para reforzar el conocimiento. Personal de la posta también nos imprimían las fichas”, recuerda.

Otro problema que afronta es que muchos padres de familia no pueden ayudar en la enseñanza de sus hijos.

“Muchos papitos son analfabetos y sienten impotencia al no poder ayudar a sus hijos en el aprendizaje. Otros no tienen la paciencia para enseñar”, dijo la docente.

Incluso tuvo que ir a buscar a unos estudiantes que, por el miedo a la pandemia, se fueron del anexo a un lugar más alejado.

“Hubo niños cuyas familias, por miedo a la COVID-19, se fueron a vivir a seis horas de aquí, tuve que subir cerros porque carro no llega”, explicó

Su alumna Geraldine, de 11 años, envió el siguiente mensaje a todo el Perú: “Siempre cumplan con los protocolos, usen mascarilla, usen protector facial y mantengan distanciamiento, para que el Perú cambie”.

Esta escuela de Huarhua es una de las nueve que ha iniciado clases en la provincia de La Unión. Las otras son la E. 40513 (Cahuana), IE. 40507 (Cachana), IE. 40560 (Achambi), IE. 40540 (Yumasca), IE. 40548 Santa Rosa de Lima (Cuspa), IE. 40527 (Saina), IE. 40523 (Mungui) e IE. 40550 (Huactapa).

