Al menos 59 personas que se presentaron como voluntarios para donar sangre en el hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa dieron positivo a la COVID-19. La campaña continuará el lunes porque no se logró alcanzar la meta de 100 unidades de sangre.

El jefe del Departamento de Patología Clínica de la institución, Milton Jiménez, indicó que de los 147 postulantes, 59 estaban infectados con el nuevo coronavirus y otros 26 tenían otros males, por lo que no se pudo llegar a la meta de 100 unidades de sangre.

“El próximo lunes estaremos planificando una nueva campaña, probablemente de las mismas características, pero buscando una magnitud mayor. No nos podemos dar pon vencidos en ningún momento, la idea es repotenciar al hospital para no tener ningún problema a futuro para que la población no esté en riesgo”, señaló.

Jiménez advirtió que el déficit de sangre que existe en el banco de la institución representa un riesgo al existir más personas propensas a contagiarse con el nuevo coronavirus al reactivarse la Fase 3 de la reactivación económica.

“Las patologías que requieren sangre están aumentando, requerimos 150 unidades de sangre para afrontar cualquier tipo de problema que pudiera surgir”, acotó.

A la fecha, la Gerencia Regional de Salud registra más de 100 mil contagiados por la COVID-19 y 1 764 fallecidos. La enfermedad causa 15 muertes diarias en promedio.