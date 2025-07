Fiscalía pide detención preliminar contra ocho intervenidos "en flagrancia" durante protestas mineras en Arequipa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público formalizó el pedido de siete días de detención preliminar contra 8 personas intervenidas durante el despeje del km. 619 de la Panamericana Sur, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, en la región Arequipa.

Dicho tramo de la vía permaneció bloqueado durante 11 días por mineros artesanales e informales agremiados a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y a la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (Fenamarpe). Ayer, viernes, efectivos policiales retomaron el control de la carretera tras enfrentamientos con los manifestantes.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, a cargo del fiscal provincial Marcos Camacho Correa, solicitó la referida medida coercitiva contra los ciudadanos identificados como José Sánchez Q., José Luis Nucante C., Juan Machaca Z., Cristian Torres H., Isau Oroltegui S., Vicente Evangelista C., Mercedes Quispe Ch. y Gustavo Mamani A.

Los detenidos son investigados por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios, en concurso real con el delito contra la administración pública, en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en agravio del Estado.

"Las ocho personas fueron intervenidas al momento que la Policía despejaba la carretera Panamericana Sur que se encontraba bloqueada con gran cantidad de piedras y llantas apiladas. Según las actas policiales los investigados fueron exhortados a desistir del bloque de la vía, pero respondieron lanzando piedras y se resistieron al momento de su detención", informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales.

Un muerto y 14 heridos es el saldo tras enfrentamientos con la Policía

La Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Arequipa informó ayer que, en medio de los disturbios, falleció Alexander Checca Montalvo, un joven taxista de 27 años que, según Walter Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa, llegó sin vida al Centro de Salud de Chala, con una herida en el pecho.

Juan Chipana Joaquira y Jessica Quino Quispe, tíos de la víctima, indicaron a RPP que este radicaba en dicho distrito desde niño y que no participaba en las protestas.

"Yo no sé qué ha pasado. Mi sobrino era muy buena gente. No es minero, él ha sido taxista. No sé en qué momento al taxista se han confundido de matar, ¿qué culpa tiene él? Es un hombre inocente, un joven trabajador", indicó Chipana Joaquira.

Liz Lavado, representante legal de la familia, precisó que el cuerpo será trasladado a la sede de Medicina Legal de Arequipa, donde se le realizará la necropsia de ley.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí informó de la apertura de una investigación preliminar por la muerte de Alexander Checca Montalvo.

"Un equipo liderado por el fiscal provincial Marcos Camacho Correa, así como los fiscales adjuntos provinciales Yolanda Martínez Ríos y Wilfredo Sánchez Vera, acudieron a la zona", precisaron.

"En este sentido, se dispuso diligencias urgentes como la necropsia del fallecido para determinar la causa del deceso, toma de declaraciones a los testigos del hecho, así como la verificación de actas de intervenciones a los detenidos, con el fin de determinar si corresponde abrirles investigación por el delito de entorpecimiento del transporte público", agregaron.

Por otro lado, la GERESA Arequipa indicó que en el referido nosocomio se atendió a un total de 14 heridos: 8 civiles y 6 efectivos policiales, "quienes ingresaron con diversas lesiones". "Actualmente, todos han sido dados de alta", resaltaron.