Arequipa: investigan a policías por presunta "siembra" de droga y robo de dinero en operativo

La intervención a un club nocturno la madrugada del domingo en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero generó cuestionamientos debido a la forma en que actuaron algunos efectivos durante la intervención.

La Inspectoría de la Policía Nacional abrió una investigación de oficio contra un grupo de efectivos por presuntamente "sembrar" droga a un intervenido y quitarle dinero a otro durante un operativo policial en un local nocturno, informó a RPP el jefe de la Región Policial de Arequipa, el general Olger Benavides.

La intervención se produjo la madrugada del 26 de octubre en el club nocturno 'Azúcar', en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde presuntamente se expendían bebidas alcohólicas y se ofrecían servicios de compañía. El operativo generó cuestionamientos debido a la forma en que actuaron algunos agentes durante la intervención.

Videos muestran presunta siembra y robo de dinero

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local, ubicado en la Av. Dolores, se observa a un agente retirando dinero de la billetera de uno de los intervenidos.

En otro momento, los videos muestran a otro efectivo colocando su mano en el bolsillo izquierdo de la casaca de uno de los intervenidos, a quien, minutos después, se le encontraron 19 envoltorios de droga.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, Benavides indicó que las imágenes deberán ser validadas durante la investigación.

Según el general Benavides, los policías involucrados en este hecho siguen laborando en sus respectivas unidades, mientras se llevan a cabo las diligencias para determinar sus responsabilidades y sanciones, de ser el caso.