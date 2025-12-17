Mineros artesanales desbloquearon la Panamericana Sur tras ampliación del Reinfo hasta diciembre del 2026

Durante el bloqueo, decenas de vehículos de transporte interprovincial y de carga pesada permanecieron varados en la vía. | Fuente: RPP

Mineros artesanales desbloquearon la carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 618, en el distrito de Chala, en la provincia arequipeña de Caravelí, permitiendo la reanudación del tránsito vehicular en ambos sentidos. Así lo informó la Policía Nacional de Carreteras.

La medida fue levantada luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobara la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2026.

Durante el bloqueo, decenas de vehículos de transporte interprovincial y de carga pesada permanecieron varados en la vía, generando malestar entre conductores y pasajeros que se dirigían hacia el sur y norte del país.

Finalmente, agentes policiales de la Unidad de Carreteras informaron que el tránsito vehicular se desarrolla con normalidad en la zona y que los mineros artesanales se retiran del lugar para dirigirse a sus labores mineras en el distrito de Atico.

Aprueban Reinfo hasta diciembre del 2026

Con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el texto sustitutorio del dictamen que extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.

Tras la disposición del Parlamento, la ley será remitida al Ejecutivo para su promulgación u observación.