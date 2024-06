Gustavo Adrianzén descarta tsunami tras sismo 7.0 en Arequipa e indica que por el momento no hay registro de fallecidos

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, descartó esta madrugada que vaya a ocurrir un tsunami en el litoral peruano a causa del sismo de magnitud 7.0 en el distrito de Yauca, provincia de Caravelí, región Arequipa.

En declaraciones a RPP, el titular del Gabinete Ministerial, sostuvo que la alerta de tsunami fue descartada y que de momento lo que se registraría en el litoral no pasaría de un oleaje anómalo.

“Estoy en condiciones de advertir que lo que puede significar un tsunami a esta hora ha sido ya descartado, esto no significa por supuesto que no tengamos que ser testigos de algún oleaje anómalo, pero no va a haber un tsunami, esa es la información que hemos recibido, Así que por allí tranquilidad también a nuestras poblaciones del litoral. No va a haber tsunami”, dijo.

Información preliminar señala que no hay fallecidos

Adrianzén indicó que, de momento, tampoco se tiene registro de fallecidos por este movimiento ocurrido a las 00:36, según lo reportado por el Instituto Geofísico del Perú.

"Hasta esta hora no tenemos registrados víctimas fatales. Hubo daños, sí, hubo afectación hasta este momento menor y mediana en algunos inmuebles, pero no hay hasta este momento víctimas fatales que lamentar. Pido a la comunidad que colabore con los alcaldes y con nuestras fuerzas policiales y fuerzas armadas para mantener la calma", indicó.

"Estamos monitoreando los sucesos y esperamos tener un primer reporte preliminar en los próximos minutos, pero de momento, el llamado que se hace desde el Gobierno es, por favor a la calma, la tranquilidad y a confiar en nuestras fuerzas armadas y policiales que están actuando codo a codo con la población en Arequipa, sobre todo", añadió.

Sismo de magnitud 7.0 en Arequipa

Un sismo de magnitud 7.0 se sintió la madrugada de este viernes en el distrito de Yauca, provincia de Caravelí, en la región Arequipa.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a la 00:36.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 25 kilómetros al suroeste de Yauca y tuvo una profundidad de 54 kilómetros.

Al respecto, el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, indicó a RPP que el sismo tuvo una profundidad superficial y que estuvo alejado de la costa. Sin embargo, provocó un movimiento intenso del suelo.

“Este sismo a pesar de que ha tenido profundidad bastante superficial ha estado bastante alejado de la zona de costa, por lo tanto solo ha generado un sacudimiento bastante intenso del suelo, lo cual ha alertado a la población y ha provocado que salgan de sus viviendas, lo cual es normal”, dijo.