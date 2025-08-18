Últimas Noticias
El epicentro del sismo -sentido a las 7:47 a.m.- se ubicó a 18 kilómetros al oeste de Aplao, en la provincia de Castilla; a una profundidad de 112 kilómetros.

Un sismo de magnitud 5.1 remeció la región Arequipa esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 7:47 a.m.- se ubicó a 18 kilómetros al oeste de Aplao, en la provincia de Castilla; a una profundidad de 112 kilómetros.

También se reportó una latitud de -16.06 y una longitud de -72.66.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado III en la escala de Aplao en la localidad de Pinchollo.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI, el sismo sentido en Arequipa "fue percibido leve por la población". Hasta el momento, informaron que no se han reportado daños y el monitoreo continúa en zonas vulnerables.

Mochila de emergencia

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia con provisiones básicas y una caja de reserva que consiste en una pequeña despensa.

La mochila puede ser personalizada con artículos de acuerdo a los requerimientos de cada familia, como la presencia de bebés, niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o con determinadas enfermedades.

Entre los artículos indispensables en una mochila de emergencia se encuentran: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paquete de paños húmedos, linterna y pilas, radio portátil, silbato, botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, paquete de galletas de agua, agua embotellada sin gas, chocolate en barra.

Además, una agenda con teléfonos de emergencia, útiles para escribir, manta polar, pantuflas, dinero, bolsas de plástico resistentes, cuchilla multipropósitos, guantes de trabajo, encendedor, cuerda de poliéster, plásticos para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, petate y mascarilla.

