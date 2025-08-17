Un sismo de magnitud 4.0 se registró este domingo en la provincia limeña de Canta

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se localizó a 19 kilómetros al norte de Yangas, en el distrito canteño de Santa Rosa de Quives.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este domingo en la provincia de Canta, en el departamento de Lima.
El foco del movimiento telúrico, que ocurrió a las 8:33 a.m., se localizó a 19 kilómetros al norte del distrito de Yangas, en el distrito canteño de Santa Rosa de Quives, con una profundidad de 113 kilómetros.
Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales.
El Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.
¿Qué hacer frente a un sismo?
Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.
De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.