Ayacucho: advierten que aún no hay reservas de hospedaje ni alimentación para atletas a pocos días de los Juegos Bolivarianos

La Defensoría del Pueblo advirtió este miércoles que, a tres días del inicio de los Juegos Bolivarianos, en Ayacucho aún no se cuenta con la reserva de hospedaje y alimentación ni con logística que requieren los diferentes delegaciones que llegarán a la región.

El representante de la institución en Ayacucho, Wilber Vega, enfatizó que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) de la región todavía no ha realizado las reservas de alimentación ni hospedaje para las delegaciones deportivas.

La región iba a ser sede de once disciplinas para los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho- Lima 2025, pero solo albergará cinco deportes, como downhill, boxeo, taekwondo, kickboxing y wushu, debido a la falta de infraestructura deportiva.

Vega dijo que comisión del Gobierno Regional y el IPD se reunirían en la mañana, para realizar una inspección al estadio Las Américas, que se viene utilizando para algunos eventos deportivos, y el centro de recreación de Canaán Alto.

Ambas instalaciones, previstas para utilizarse en el evento deportivo, no están culminadas al 100 %.

En tanto, el consejero regional, Julio Valdés Cárdenas, manifestó que han buscado reunirse con el gobernador Wilfredo Oscorima, para que explique las denuncias y el avance lento de las obras.

No obstante, Valdés dijo que la autoridad regional no acude constantemente a la sesiones del Consejo Regional, ya que mayormente se encuentra en la ciudad de Lima.

Bolivarianos inician este sábado y la construcción de las sedes deportivas no está terminada

A poco del inicio del evento deportivo, las sedes que albergarán algunas de las disciplinas en la región Ayacucho no están terminadas y carecen de garantía para que la cita deportiva se desarrolle a cabalidad. Así lo informó Julio Valdés Cárdenas, consejero regional de esta región.

El consejero indicó para RPP que el estadio Cuna de la Libertad tiene un avance de casi el 20%, por lo que las disciplinas que se iban a desarrollar en esta región se han reducido a cinco por la falta de infraestructura.

"Lo cierto es que la infraestructura del estadio, que antes era la ciudad de Cumaná, no ha concluido, pues está en un avance ínfimo. Por tanto, igual el otro estadio Las Américas, que no ha logrado todavía estar en su plenitud, no ofrece que los Juegos Bolivarianos se lleven a cabo a cabalidad. Por tanto, solamente cinco disciplinas se van a desarrollar en Ayacucho", manifestó.

Un informe de la Contraloría, revelado el domingo por el programa Punto Final, indica que 15 funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho permitieron la entrega irregular de 92 millones de soles al consorcio Deportivo Libertad, como un adelanto para la compra de material a favor de la construcción del estadio Cuna de la Libertad.

El gobernador Wilfredo Oscorima, pese a esta situación, no ha dado declaraciones al respecto ni tampoco ningún representante del Gobierno Regional.

Los Juegos Bolivarianos se celebrarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima. En total, serán 16 días de competencia que reunirán en Perú a más de 4.000 deportistas procedentes de 17 países.