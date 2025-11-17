VMT: PNP captura a banda criminal denominada 'Los Intocables de Villa', dedicada a la extorsión y sicariato

El teniente general Zenón Loayza Díaz relató que el inmueble intervenido operaría como un búnker. | Fuente: RPP

Golpe al crimen. La Policía Nacional desarticuló a la banda criminal denominada ‘Los Intocables de Villa’, dedicada a la extorsión y sicariato. La operación dejó 11 detenidos, entre ellos cinco ciudadanos peruanos y seis extranjeros. Los sujetos fueron capturados en una intervención realizada por la PNP en un inmueble ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

En diálogo con RPP, el teniente general Zenón Loayza Díaz relató que el inmueble intervenido operaría como un búnker, donde se alojaban ciudadanos peruanos y extranjeros presuntamente integrantes de la mencionada organización criminal.

“Por información de inteligencia y con participación de la Policía de la jurisdicción de José Gálvez, se tuvo conocimiento que en este inmueble funcionaría un búnker, donde se vendrían alojando ciudadanos extranjeros venezolanos y también peruanos, quienes integrarían una banda dedicada a la extorsión y también al delito de sicariato”, indicó.

Asimismo, el alto mando PNP indicó que durante la intervención se halló en el inmueble municiones, un arma de fuego, artefactos explosivos y sustancias ilícitas.

“Al momento de ingresar y hacer el registro respectivo, se ha encontrado una mini Uzi con una cacerina con capacidad de más de 30 cartuchos o municiones. También, se ha encontrado una réplica de una pistola, aproximadamente un kilo de marihuana, una granada y cinco cartuchos de explosivos caseros que parecen dinamitas y que está en proceso de su verificación por personal especializado. También, [se halló] unas máscaras que es para encubrir a fin de evitar ser identificados a través de las cámaras o las personas que puedan precisar un hecho delictivo”, señaló.

¿Quién sería el propietario del inmueble?

Al ser consultado sobre el propietario del inmueble, Loayza Díaz señaló que ello aún está en proceso de identificación.

“Vamos a ahondar las investigaciones con participación de la Depincri y también vamos a notificar a la División de Investigación de Extorsiones, a cargo del coronel Víctor Revoredo, para que se haga cargo de la investigación de manera especializada”, concluyó.