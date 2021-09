Los familiares del suboficial protestaron frente a las instalaciones de la Corte Superior de Justicia y la comisaría de Huamanga. | Fuente: Cortesía

El Ministerio Público investiga la muerte de un efectivo de la Policía Nacional en su propia comisaría del distrito de Tambo, en la provincia ayacuchana de La Mar.

Se trata del suboficial Edward Carbajal, de 22 años, quien falleció tras recibir un disparo de Henry Cachay, teniente encargado de la comisaría, según la Fiscalía.

Henry Cacay permanece detenido preliminarmente por siete días, tras una orden de La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Miguel.

Piden esclarecer el caso

Mientras tanto, los familiares del fallecido indicaron que ningún representante de la policía les aviso del hecho. Según la hermana del suboficial Carbajal, se enteraron por un audio que este le envió antes de su deceso.

"Hermana, el teniente me ha disparado... de casualidad.... el teniente Cachay me ha disparado", se escucha en dicho audio.

Ruth Mendoza, pareja del suboficial fallecido, pidió justicia y que se esclarezca el caso, porque siente que se les esconde información.

"Pedimos que el Ministerio Público haga su trabajo, que no haya encubrimiento hacia el teniente Cachay. Ahorita la policía no nos da información y asimismo, que el Ministerio del Interior esclarezca la situación, porque a mí me deja con un hijo de un año y medio en la orfandad... Prácticamente mi pareja era el sustento de la familia", contó.

Los familiares protestaron el lunes 27 de setiembre frente a las instalaciones de la Corte Superior de Justicia y la comisaría de Huamanga.

