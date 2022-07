Bases de ronderos de Chota realizarán movilización este domingo en rechazo a 'criminalización' en su contra

Las rondas campesinas de Chota realizarán una movilización y mitin este domingo 10 de junio. (Imagen referencial) | Fuente: Idele

Santos Saavedra, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, confirmó que bases de las rondas campesinas de Chota han tomado la decisión de movilizarse este domingo 10 de junio en protesta por ser llamados “secuestradores”, a raíz del incidente con un equipo de periodistas de Cuarto Poder el último miércoles.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP Noticias, Saavedra manifestó que están en contra de las afirmaciones realizadas en los últimos días contra los ronderos del distrito de Chadín. Precisó que estas críticas ponen en riesgo “la buena imagen” de las organizaciones de ronderos, por lo que decidieron adoptar esta medida de protesta.

“Hay una iniciativa de algunas bases ronderiles de Chota que han tomado esa decisión de movilizarse el día de mañana por los temas concretos [de los] últimos días respecto a los incidentes que se dio dentro de una base rondera de un distrito de la provincia de Chota, ante lo cual se ha hecho bastante mención de acusaciones en contra de las rondas campesinas”, sostuvo.

Investigación a ronderos

Durante la tarde se conoció que la Central Única Provincial de las Rondas Campesinas y Urbanas de Chota convocaron a una movilización para este domingo 10 de junio, a fin de que se respete su organización y no se les criminalice. Entre los puntos de reclamo solicitaron la “destitución inmediata” del comandante de Chota por condenar a los ronderos como secuestradores.

Al respecto, Santos Saavedra indicó que este pedido no es la voz oficial de sus representantes, sino una opinión individual, pues reconoció que las autoridades tienen libertad de opinión y no se puede solicitar que se deje un cargo tan solo por emitir una declaración. En esa línea, dijo que no se deben alarmar por las investigaciones, debido a que, si bien hay una investigación en curso, los ronderos tienen derecho a la defensa.

“No hay por qué tanto alarmarse, porque son las investigaciones y el marco jurídico y las defensas, si los ronderos tienen una denuncia penal en su contra, también tienen derecho a la defensa para que esto se esclarezca adecuadamente y se utilicen los argumentos jurídicos si hay o no culpabilidad del caso. Entonces, siempre ha sido [así], cuando un rondero, frente al derecho penal, tiene derecho a su defensa”, indicó.

Competencias

El líder de las rondas sostuvo que lo ocurrido con el equipo de periodistas no es un hecho aislado, sino que es la forma en la que “se hacen respetar las normas de convivencia” dentro de sus territorios. Según explicó, los ronderos tienen diversas competencias y funciones jurisdiccionales que les permiten detener, investigar y sentenciar cuando suceden hechos dentro de sus territorios que involucren a otros ronderos o terceros.

Sin embargo, reconoció que pudo haber algún exceso por parte de los ronderos contra los periodistas. Atribuyó esto a una falta de comunicación o porque quizás no se coordinó previamente con las autoridades locales; no obstante, precisó que en este asunto existen dos partes y, que por tanto, debe haber una investigación a fondo.