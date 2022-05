Estudiantes toman la Universidad Nacional de Cajamarca tomaron el local de la casa superior de estudios por presuntos actos de corrupción. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Betty Rebaza

Un grupo de universitarios de la Universidad Nacional de Cajamarca tomó el campus como medida de protesta frente a presuntos actos de corrupción por parte de sus autoridades, este viernes.

Jeferson Sánchez, estudiante del octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Civil, denunció que el rectorado hizo un pago irregular de 52 mil soles a un funcionario.



El universitario también dijo que que en las elecciones para el comedor estudiantil se cometió fraude.



“Se hizo una licitación para elegir un proveedor de los alimentos en el comedor universitario. Pero, de las empresas que se presentaron, ninguna ganó y se eligió a otra que no participó del proceso”, dijo



Los jóvenes que denuncian presuntos actos de corrupción, tomaron el local durante la madrugada e indicaron que la medida de protesta será por 24 horas, pero que hasta el momento, el rector, Berardo Escalante Zumaeta, no llegó al lugar para dialogar con los alumnos y llegar a un acuerdo que permita suspender la protesta.



Los universitarios que no acataron la protesta y no aprueban la toma del local de la universidad mostraron su incomodidad ya que no podrán acceder a los servicios de alimentación (desayuno, almuerzo y cena).



