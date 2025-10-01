Presidenta del Poder Judicial cuestiona presupuesto planteado por el Ejecutivo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tello destacó el esfuerzo conjunto de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicia contra el crimen organizado | Fuente: Congreso

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, expresó su preocupación respecto al presupuesto inicial asignado por el Ejecutivo para el año 2026, que asciende a 13 mil 990 millones de soles.

Según Tello, esta cifra es 355 millones de soles inferior a lo que realmente necesita el Poder Judicial para poder operar de manera efectiva, lo que limita la capacidad de atender casos vinculados a bandas y organizaciones criminales.

En su intervención ante la Comisión de Presupuestos, Tello argumentó que la falta de recursos suficientes impacta la capacidad del Poder Judicial para convocar jueces titulares, lo cual es esencial para cubrir las plazas vacantes.

"Se nos critica la provisionalidad, pero no nos dan presupuesto para poder convocar a los jueces titulares que requerimos para cubrir esas plazas", afirmó.

Tello destacó el esfuerzo conjunto de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicia contra el crimen organizado | Fuente: RPP

Tello destacó esfuerzo de instituciones contra el crimen organizado

A pesar de la dificultad presupuestal, Tello destacó el esfuerzo conjunto de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la lucha contra el creciente crimen organizado.

Además, mencionó que se han llevado a cabo diversas operaciones que han resultado en la captura de delincuentes, haciendo alusión al caso de Erick Moreno Hernández, conocido como "El Monstruo".

Tello subrayó que su institución está comprometida en brindar todo el apoyo necesario a los operativos para garantizar que se realicen con eficacia.