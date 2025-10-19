Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cajamarca: mujer fue condenada a cadena perpetua tras secuestro de bebé en 2007

Condenan a cadena perpetua a mujer que secuestró a bebé en 2007 en Cajamarca
La mujer, identificada como Zoila Margarita Huamán Sánchez, viene cumpliendo la pena en el penal de Huacariz. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La sentencia contra Zoila Margarita Huamán Sánchez se logró tras un extenso proceso judicial que incluyó declaraciones de testigos, peritajes y diligencias en las fiscalías de Jaén, Ventanilla y Lambayeque.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Cajamarca
00:00 · 02:14

El Poder Judicial condenó a cadena perpetua a una mujer por el secuestro de un bebé de dos meses, ocurrido en diciembre de 2007 en el centro poblado Santa Cruz, distrito de Bellavista, en la provincia de Jaén, región Cajamarca.

La resolución contra la sentenciada fue emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

La mujer, identificada como Zoila Margarita Huamán Sánchez, viene cumpliendo la pena en el penal de Huacariz.

Este caso se resolvió tras 17 años de proceso judicial, que incluyó declaraciones de testigos, peritajes toxicológicos y diligencias en las fiscalías de Jaén, Ventanilla y Lambayeque.

El caso

De acuerdo con la investigación, Huamán Sánchez se hizo pasar por una enfermera del hospital de Bagua y dopó con pastillas sedantes a los familiares del menor, bajo el pretexto de una campaña preventiva contra el dengue.

Posteriormente, se llevó al bebé y lo trasladó a Lima con ayuda de una cómplice. El menor fue hallado al día siguiente en una vivienda en Ventanilla y devuelto a sus padres por la Policía Nacional.

En su resolución, la sala determinó que la acusada actuó con engaños y uso de fármacos para neutralizar a los cuidadores, afectando gravemente la libertad y la integridad del menor.

Además de cumplir su condena, Huamán Sánchez deberá también pagar 10.000 soles por concepto de reparación civil a favor de la familia de la víctima.

Te recomendamos

Informes RPP

Señor de los Milagros: fe y tradición que se mantienen a lo largo de los siglos

Cada octubre, innumerables fieles acompañan al Cristo Moreno en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve a las calles para llevar esperanza y fe al pueblo peruano, que se une en una celebración de alcance global. Conozca más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Cajamarca cadena perpetua

RPP TV

En Vivo

Más sobre Cajamarca

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA