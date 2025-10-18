Cajamarca: fiscal libera a presunto extorsionador detenido en flagrancia

La Policía Nacional informó que el sujeto pedía una fuerte cantidad de dinero a su víctima a cambio de devolverle su mototaxi robada. Sin embargo, el fiscal argumentó que no había suficientes pruebas y por ello se dejó libre al hombre.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fiscal Roberto Fernández Rodríguez, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, dispuso la liberación de Cristhian Anderson Rojas Guerra, un sujeto que había sido detenido tras ser denunciado por presuntamente extorsionar a un ciudadano pidiéndole 3 500 soles a cambio de devolverle su mototaxi robada o si no destruía la unidad.

Según el representante del Ministerio Público, se tuvo que dejar en libertad a esta persona porque no había suficientes pruebas, a pesar de las evidencias presentadas por la policía en el caso.

La PNP señaló que un testigo confirmó que el número desde el cual se realizaron las llamadas extorsivas pertenece a Christian Rojas Guerra y que la pericia dactilar halló coincidencias entre sus huellas y las registradas en la mototaxi que pudieron recuperar. Asimismo, afirman que el mismo detenido reveló la ubicación de la unidad.

Rojas Guerra cuenta con 17 denuncias previas por presuntos delitos contra el patrimonio, además de estar incluido en una investigación de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada por su presunta participación en la banda “Las hienas de Mollepampa”.