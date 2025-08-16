Cajamarca: PJ dictó seis años de prisión para trabajadores de consorcio por colusión agravada en obra del Mercado Zonal Sur

Los sentenciados, además de la pena privativa de su libertad, deberán pagar cerca de 750 000 soles por reparación civil y 30 000 soles de indemnización.

El Poder Judicial sentenció a tres trabajadores del Consocio Santa Apolonia a seis años de prisión por el delito de colusión agravada en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

La condena se dio tras acoger el pedido del Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca, luego de que la fiscal Karina Liliana Muñoz Paredes demostrara que no se ejecutó la construcción del Mercado Zonal Sur de acuerdo con lo planificado, lo que ocasionó pérdidas económicas, además de perjudicar a la población que esperaba beneficiarse con el proyecto.

Los sentenciados son José Ernesto Vargas Linares (supervisor de obra), Luis Antonio Focón Verástegui (residente de obra) y Eduardo Pone Begazo (representante del consorcio), quienes, además de la pena privativa de su libertad, deberán pagar cerca de 750 000 soles por reparación civil y 300 000 soles de indemnización.

La obra fue adjudicada en junio de 2017, durante la gestión del alcalde Manuel Becerra Vílchez, por más de 20 millones de soles. Luego, se aprobaron ampliaciones presupuestales que sumaron más de 1 800 000 soles adicionales.

Cabe señalar que la Fiscalía identificó irregularidades como trabajos que nunca se hicieron, otros mal ejecutados y ausencia de supervisión técnica. También se detectaron cobros por partidas ya incluidas en el contrato original.

El mercado, cuya construcción llevaba nueve años interrumpida, se inauguró el 27 de septiembre del año pasado y cuenta con 292 puestos distribuidos en diversos rubros.