Fiscalía de la Nación resolvió designar a Patricia Benavides en la Segunda Fiscalía Suprema Penal

Patricia Benavides fue reincorporada como fiscal suprema titular.
Patricia Benavides fue reincorporada como fiscal suprema titular. | Fuente: Andina
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

Mediante una resolución suscrita por la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, se da cuenta de que Patricia Benavides reemplazará en dicha Fiscalía Suprema Penal a Zoraida Ávalos, quien pasa a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La Fiscalía de la Nación resolvió designar a la fiscal suprema titular Patricia Benavides en la Segunda Fiscalía Suprema Penal, luego de que en vísperas se determinara no nombrarla representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones.

En la resolución suscrita por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también se da por concluida la designación de la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos en la Segunda Fiscalía Suprema Penal y se le designa en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Se precisa también que esta decisión fue adoptada por la titular del Ministerio Público como parte de un objetivo estratégico institucional para incrementar la persecución penal, la prevención del delito y la defensa de los derechos ciudadanos en beneficio de la sociedad.

Decisión de la Junta de Fiscales Supremos

El último martes, la Junta de Fiscales Supremos decidió por mayoría que Patricia Benavides no sea designada representante del Ministerio Público ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Benavides fue reincorporada en el cargo de fiscal suprema titular, luego de que así lo dispusiera la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el pasado 12 de junio.

La sesión de la Junta de Fiscales Supremos se dio desde las 9 de la mañana del último martes y la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, citó a Patricia Benavides a participar.

Tags
Ministerio Público Patricia Benavides Delia Espinoza Zoraida Ávalos

