‘Pequeño J’ permanece bajo estricta vigilancia en Chilca mientras se define prisión preventiva con fines de extradición

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Nilton Santos Villalta, director de la Dirección Antidrogas (Dirandro), se pronunció sobre la situación legal de Tony Jansen Valverde Victoriano, conocido con el alias de ‘Pequeño J’.

Actualmente, el ciudadano peruano de 23 años se encuentra bajo custodia judicial en la Comisaría PNP de Chilca, a la espera de una audiencia para determinar su prisión preventiva con fines de extradición a Argentina, donde es sindicado como el autor intelectual de un triple feminicidio y que estaría relacionado con el robo de dinero de un negocio de tráfico de drogas.

"Al momento de la detención [en Pucusana], él tiene una notificación roja de captura internacional por homicidio agravado de acuerdo con la calificación del Código Penal argentino. El juez de Chilca dispuso que la Policía lo ponga a disposición de la Comisaría de Chilca. Actualmente, él está en el calabozo por disposición judicial", indicó Santos Villalta durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP TV.

No obstante, debido a la alta peligrosidad del detenido y ante la preocupación de que el establecimiento policial no cuente con las condiciones adecuadas para albergar al presunto criminal, se ordenó reforzar su custodia bajo estrictas medidas de seguridad.

"Hemos cerrado el frontis de la comisaría, tenemos personal de la USE, de Los Halcones y de Inteligencia”, sostuvo el alto mando policial, quien además mencionó que ‘Pequeño J’ ha decidido guardar silencio y no declarar ante las autoridades.

Proceso de extradición y audiencia judicial

Por otro lado, el general PNP, Nilton Santos Villalta, manifestó que la extradición de 'Pequeño J' no será un proceso inmediato, pues requiere una solicitud formal de Argentina a través de las cancillerías, que deberá ser evaluada por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Hay una buena predisposición del Poder Judicial en que este trámite se pueda acelerar, pero no estamos hablando de días, esto va a demorar”, expresó.

Asimismo, informó que el Juzgado de Chilca programó una audiencia virtual para este viernes 3 de octubre, con el objetivo de que el juez evalúe la situación legal del detenido y decida si corresponde dictar prisión preventiva con fines de extradición, mientras se gestiona su traslado a Argentina.

De ser aprobada la medida -refirió-, el juez ordenará su traslado a un establecimiento penitenciario que brinde mayores garantías de seguridad que la Comisaría de Chilca.