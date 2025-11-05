Cajamarca: derrumbe en socavón deja dos mineros muertos y dos desaparecidos en Cajabamba

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que dos trabajadores fallecieron, dos resultaron heridos y otros dos permanecen desaparecidos tras el derrumbe de un socavón perteneciente a una empresa minera en vías de formalización, en el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, en la región Cajamarca.

De acuerdo con el informe policial, el incidente se habría originado luego de que otra empresa minera, que opera en la parte alta del yacimiento, presuntamente destapara un ducto que conecta con las labores del socavón afectado.

Este hecho habría provocado el ingreso repentino de agua y lodo en el lugar donde se encontraban trabajando los mineros.

Efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se encuentran en la zona realizando las diligencias correspondientes e investigando las causas del incidente.

Asimismo, continúan con la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos, mientras que los heridos permanecen internados en el hospital.

Fuentes policiales recordaron que no es la primera vez que ocurre un hecho similar, pues en enero de este año se registraron enfrentamientos violentos entre trabajadores de ambas empresas mineras por la superposición de labores y el desvío del curso de la quebrada Hualanga, conflicto que en ese entonces dejó dos heridos y varios daños materiales.