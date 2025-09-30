Santa Anita: joven baleado fue dado de alta sin ser operado por falta de camas y materiales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José de la Cruz Roque, de 30 años, fue atacado a balazos el último jueves en una pollería de Santa Anita, cuando delincuentes armados ingresaron a este local para quitarle sus pertenencias a los clientes. Lamentablemente, este ciudadano se resistió a estos doce malhechores, quienes le dispararon en la pierna, perjudicando gravemente su tibia y peroné.

Inicialmente, el agraviado fue llevado al Hospital Hipólito Unanue, pero no lo recibieron porque le indicaron que no contaban con camas. Posteriormente, se fue a distintos hospitales de la capital, para, finalmente, ser recibido el viernes en el mismo centro de salud con la promesa de que se le iba a operar.

Esta cirugía es de vital importancia, ya que todavía tiene la bala alojada en la pierna. Sin embargo, hasta el día de hoy, el ciudadano no ha sido operado y, por si fuera poco, hoy mismo ha sido dado de alta luego de que le informaran que no hay camas ni materiales para poder ser intervenido.

"Me dijeron que me llamarán cuando haya materiales y cama disponible"

Su hermano, quien se encuentra muy preocupado por su estado de salud, conversó con RPP para ofrecer más detalles sobre ocurrido.

“Solo hicieron efectivo el alta y me dijeron que llamarán ellos cuando haya los materiales y la cama disponible para operación. Solo eso me dijeron, porque ni siquiera me especificaron qué materiales faltan o si se les puede comprar afuera. No me especificaron nada. Solo me dijeron faltan los materiales, faltan camas de operación y se tiene que ir a su casa”, manifestó.

A pesar de que tiene una bala alojada, el paciente no fue atendido, por lo que la familia, a través de RPP, hizo un llamado al Ministerio de Salud para que le brinden atención.