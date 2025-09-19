Últimas Noticias
Independencia: presunta banda criminal deja mensaje extorsivo en vivienda equivocada

Los delincuentes exigen 20 000 soles a cambio de no atentar contra la vida de las personas amenazadas.
| Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Los propietarios de la vivienda dijeron que los nombres mencionados en la carta no coinciden con ningún familiar u otros ocupantes de la casa.

Policiales
00:00 · 04:06

Delincuentes identificados como miembros de los ‘Injertos del Cono Norte’ dejaron dos cartas extorsivas y cuatro balas en la puerta de una vivienda, ubicada en el distrito limeño de Independencia.

Pero resulta que los criminales se equivocaron de residencia, porque los propietarios indicaron al Rotafono que los nombres mencionados en la carta no coinciden con ningún familiar u otro ocupante de la vivienda.

Los niños encontraron el sobre manila en la puerta de la casa y, al ver el contenido, avisaron rápidamente a sus padres.

“Dentro del sobre había una carta extorsionadora y cuatro balas. El sobre decía… nombres específicos y apellidos del esposo, de la señora y de sus hijos”, relató la madre de familia.

Independencia: presunta banda criminal deja mensaje extorsivo en vivienda equivocada
Independencia: presunta banda criminal deja mensaje extorsivo en vivienda equivocada

Delincuentes piden 20 mil soles

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes exigen 20 000 soles a cambio de no atentar contra la vida de las personas amenazadas.

La víctima ya interpuso la denuncia ante la Policía Nacional, pero solicitó un resguardo policial, porque desde hace días hay vehículos con lunas polarizadas circulando por la zona.

La familia ha tomado medidas para poder salvaguardar la vida de los niños, pues expresan que no pueden descansar, ya que temen que estos delincuentes puedan atacar en cualquier momento la vivienda.

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
