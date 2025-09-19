Los propietarios de la vivienda dijeron que los nombres mencionados en la carta no coinciden con ningún familiar u otros ocupantes de la casa.

Delincuentes identificados como miembros de los ‘Injertos del Cono Norte’ dejaron dos cartas extorsivas y cuatro balas en la puerta de una vivienda, ubicada en el distrito limeño de Independencia.

Pero resulta que los criminales se equivocaron de residencia, porque los propietarios indicaron al Rotafono que los nombres mencionados en la carta no coinciden con ningún familiar u otro ocupante de la vivienda.

Los niños encontraron el sobre manila en la puerta de la casa y, al ver el contenido, avisaron rápidamente a sus padres.

“Dentro del sobre había una carta extorsionadora y cuatro balas. El sobre decía… nombres específicos y apellidos del esposo, de la señora y de sus hijos”, relató la madre de familia.

Independencia: presunta banda criminal deja mensaje extorsivo en vivienda equivocada

Delincuentes piden 20 mil soles

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes exigen 20 000 soles a cambio de no atentar contra la vida de las personas amenazadas.

La víctima ya interpuso la denuncia ante la Policía Nacional, pero solicitó un resguardo policial, porque desde hace días hay vehículos con lunas polarizadas circulando por la zona.

La familia ha tomado medidas para poder salvaguardar la vida de los niños, pues expresan que no pueden descansar, ya que temen que estos delincuentes puedan atacar en cualquier momento la vivienda.