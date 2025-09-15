Cercado de Lima: Chofer de combi baleada se encuentra con pronóstico reservado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El chofer de la empresa de transporte Exmarza, Ronald Mamani Cayo, se encuentra en estado crítico tras ser víctima de un ataque a balazos en la avenida Benavides, ex Colonial, en el Cercado de Lima.

Este crimen ocurrió a la altura de la cuadra 11 de dicha avenida y dejó también a Daniela Tinoco Chávez, una pasajera, con una herida de bala en la pierna izquierda. Ambos reciben atención médica en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde su pronóstico es reservado.

Los vecinos de la zona expresaron su preocupación por la creciente inseguridad que enfrenta el área y precisaron que no se trata de un hecho aislado. Según reportes locales, los robos son frecuentes y afectan principalmente a los pasajeros de combis y motocicletas, por lo que los residentes viven presos de un temor constante.

"Los robos son frecuentes. Son combis, motos lineales. Roban celulares. La gente sale con los aplicativos y se los llevan. Vienen en contra las motos. Es así, acá es una zona donde no hay seguridad", afirmó uno de los vecinos.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la creciente inseguridad que enfrenta el área | Fuente: RPP

Delincuentes dejaron nota extorsiva

El ataque fue perpetrado por dos hombres en motocicleta, quienes, además de disparar al menos siete veces contra la unidad de transporte, dejaron una nota extorsiva al interior del vehículo. En esta nota, los delincuentes, piden que se comuniquen mediante un número de WhatsApp y amenazan con continuar los ataques a los conductores de ser ignorados.

La Policía Nacional del Perú ha iniciado investigaciones para dar con los responsables de este violento ataque, mientras la población se mantiene en alerta ante la escalada de violencia que sufren día a día.