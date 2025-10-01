Camión fuera de control causó violento choque múltiple en el Callao: reportan un fallecido y más diez heridos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un camión fuera de control ocasionó esta mañana un violento accidente de tránsito en el cruce de las avenidas Cusco y Trujillo, en el distrito chalaco de Mi Perú.

Según testigos, el pesado vehículo embistió a varios mototaxis y automóviles particulares que estaban detenidos en la luz roja del semáforo en la citada intersección.

“El camión a todos se ha llevado. (...) Contando con motos y carros, como a 20 (vehículos ha impactado)”, declaró a ATV un transportista testigo de lo ocurrido.

El camión presumiblemente sufrió un desperfecto mecánico, por lo que circuló fuera de control por varias cuadras, hasta que causó el choque múltiple.

El citado medio indicó que el conductor del camión fue detenido y trasladado a la Comisaría PNP de Mi Perú, para las diligencias de ley.

Vecinos y transportistas aseguraron que la avenida Cusco es conocida como ‘La bajada de le muerte’, ya que ha sido escenario de otros accidentes. Por ello, pidieron que se prohíba el tránsito de vehículos de carga pesada por esta vía.

Trágico saldo

En un comunicado, la Municipalidad Provincial del Callao reportó que, debido al violento accidente, una persona murió y hay más de una decena de heridos.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de la víctima mortal y transmitimos nuestro apoyo solidario en este momento de dolor”, se lee en el documento.

El municipio chalaco refirió que, de acuerdo con información preliminar, “el accidente se produjo por una falla mecánica de un vehículo de carga, sumada a una maniobra imprudente del conductor”.

“El impacto afectó parte de la infraestructura del colegio Manuel Seoane y dañó varios vehículos”, remarcó.

