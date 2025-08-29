Últimas Noticias
Capturan a presuntos miembros de la organización criminal 'Los Yepes' en megaoperativo en el Callao

El operativo está liderado por el fiscal adjunto provincial de la FECOR Christian Céspedes Herrera y se efectúa de manera conjunta con la participación de 36 fiscales especializados y más de 500 efectivos de División contra el Crimen Organizado (Divincco) de la Policía Nacional.

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

De acuerdo con el Ministerio Público, esta organización criminal se dedicaba al cobro de cupos de comerciantes, conductores de camiones y cobradores de combi, que operaba en el Callao desde el 2017.

Policiales
Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao ejecutaron la detención preliminar judicial de presuntos integrantes de la organización criminal conocida como 'Los Yepes', dedicada al cobro de cupos a comerciantes, conductores de camiones y cobradores de camionetas tipo combi en el Callao, desde el año 2017.

De acuerdo con el Ministerio Público, también se consiguió la detención en flagrancia de un agente policial, quien estaría vinculado al delito de tenencia ilegal de municiones de corto y largo alcance.

Según la Fiscalía, "se ejecutó la orden de allanamiento a 13 inmuebles vinculados a la red, entre los que figuran 10 viviendas, una comisaría, así como un local comercial y celdas del penal Sarita Colonia, donde está recluido el presunto cabecilla de la organización criminal".

El operativo está liderado por el fiscal adjunto provincial de la FECOR Christian Céspedes Herrera y se efectúa de manera conjunta con la participación de 36 fiscales especializados y más de 500 efectivos de División contra el Crimen Organizado (Divincco) de la Policía Nacional.

Callao: Policía y Fiscalía detienen a miembros de la organización criminal 'Los Yepes', dedicada a la extorsión
Tesis fiscal

La tesis fiscal apunta que esta red criminal habría cometido los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y otros ilícitos desde el año 2017; además, habría solicitado pagos de entre uno y cinco soles a comerciantes informales y montos de hasta 5 mil soles a vendedores formales del Mercado Central del Callao. 

La forma de operar, de acuerdo con la Fiscalía, era mediante chalecos de fiscalización del municipio provincial. "Del mismo modo, la red amedrentaba a ambulantes con armas de fuego y ocasionó la muerte de una persona que se negó a pagar cupos en abril de 2024", añadieron.

