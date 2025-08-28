Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Gobierno designa a Fredy Hinojosa como nuevo jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Fredy Hinojosa, quien es investigado por presuntamente haber favorecido a empresas a ganar contratos con el Estado como proveedor de Qali Warma, asumirá el cargo que dejó vacante Juan José Santiváñez antes de ocupar el Ministerio de Justicia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Gobierno
00:00 · 01:03
Dicho cargo ostentaba Juan José Santiváñez antes de ser nombrado como titular del Ministerio de Justicia.
Dicho cargo ostentaba Juan José Santiváñez antes de ser nombrado como titular del Ministerio de Justicia. | Fuente: Andina

El Gobierno designó a Fredy Hinojosa Angulo como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, cargo que ostentaba Juan José Santiváñez antes de ser nombrado como titular del Ministerio de Justicia.

Esta oficina es responsable de tramitar y organizar información sectorial relevante del Poder Ejecutivo y otras entidades públicas para facilitar la coordinación y desarrollo de la agenda presidencial.

Cabe recordar que Hinojosa, quien también se desempeña como vocero presidencial, enfrenta actualmente una investigación fiscal por presuntos actos de corrupción durante su gestión anterior como director del programa alimentario Qali Warma.

La designación de Hinojosa se realiza en medio del cuestionamiento público debido a las acusaciones en su contra, lo que podría generar controversia sobre su nuevo rol en el despacho presidencial.

De momento las autoridades no han emitido comentarios adicionales respecto a cómo sigue la investigación y si esta podría afectar sus nuevas responsabilidades.

Dicho cargo ostentaba Juan José Santiváñez antes de ser nombrado como titular del Ministerio de Justicia.
Dicho cargo ostentaba Juan José Santiváñez antes de ser nombrado como titular del Ministerio de Justicia. | Fuente: RPP

Investigación contra Hinojosa

Hinojosa, quien también fue director ejecutivo de Qali Warma, es investigado por presuntamente haber favorecido a empresas a ganar contratos con el Estado como proveedor de dicho programa social.

Tras ello, el funcionario negó haber incurrido en actos de corrupción durante su gestión y dijo ser “un objetivo político”.

Hinojosa se encuentra dentro del grupo de quienes enfrentan cargos por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo genérico, propio e impropio, así como tráfico de influencias y otros, en el marco de este caso.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político

En las elecciones 2026, más de nueve mil candidatos competirán por un lugar en el nuevo Congreso. Pero la contienda más reñida será por llegar al Senado, la cámara alta que regresa luego de más de tres décadas. ¿Qué funciones tendrá y por qué será estratégico para los partidos asegurar presencia en este espacio?
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
corrupción Qali Warma despacho presidencial Fredy Hinojosa

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA